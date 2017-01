2017-01-26 06:56:00.0

Aichach Ärger nach Baupfusch im Knast nimmt kein Ende

Nach den spanischen Fliesen prüft jetzt ein Gutachter die Putzarbeiten in der JVA Aichach. Der "Wiederaufbau" in Aichach läuft, aber auch der zieht sich länger hin als gedacht. Von Carmen Jung

Seit zwei Jahren sollte es in Betrieb sein. Doch das neue Versorgungszentrum in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach ist bis heute eine Baustelle – und wird es noch eine Weile bleiben. Ursache ist ein gigantischer Baupfusch. Die Hoffnung, dass das 18-Millionen-Projekt in diesen Tagen genutzt werden könnte, hat sich nicht erfüllt. Es wird wohl Jahresende werden, rechnet Ulrich Blicke, Leiter des Staatlichen Bauamts in Augsburg.

Es war ein großer Tag für Aichach und das Gefängnis: Die damalige Justizministerin Beate Merk startete im Juli 2012 das Großprojekt eigenhändig per Bagger. Im Oktober 2014, spätestens Anfang 2015, sollte das Gebäude auf 3400 Quadratemetern Nutzfläche 100 Arbeitsplätze für die Insassen in hochmoderner Wäscherei, Küche und Bäckerei bieten. Doch bis heute muss sich die Anstalt mit den alten Einrichtungen begnügen. Organisatorisch könne man das noch stemmen, sagt JVA-Leiter Konrad Meier tapfer. Verärgerung lässt er nicht erkennen.

Dabei gäbe es Grund dazu. Kern des Problems sind, wie berichtet, die Fliesen. Bei der vorgeschriebenen europaweiten Ausschreibung ist eine spanische Firma zum Zug gekommen. Sie verlegte Fliesen auf 4800 Quadratmeter zum Teil hohl und buckelig, die Dichtigkeit war nicht gewährleistet. Also mussten die Fliesen wieder raus. Die Spanier schoben die Schuld auf die Putzfirma. Längst ist der Baupfusch ein Fall fürs Gericht. Eine Entscheidung aber ist nicht absehbar. Derzeit untersucht ein Gutachter die Qualität des Putzes.

Inbetriebnahme verzögert sich weiter

Daran aber liegt es nicht, dass sich die Inbetriebnahme weiter verzögert. Denn der Freistaat ist nach einjährigem Stillstand finanziell in die Bresche gesprungen. Seit etwa einem halben Jahr läuft der Wiederaufbau. Doch der Plan, in diesen Wochen mit technischen Probeläufen zu beginnen und das Gebäude Anfang des zweiten Quartals zu übergeben, ist nicht aufgegangen.

Dafür gibt es mehrere Gründe, die Bauamtsleiter Blickle schilderte. So mussten die Wände auf Rohbauzustand zurückgebaut werden. Nachdem die Fliesen abgeschlagen waren, wies der Putz Mängel auf – wegen der technischen Beanspruchung, aber es mangelte auch an der sogenannten „Haftzugfestigkeit“ und die Stärke war zu gering. Erschwerend kam laut Blickle hinzu, dass die Maßnahme in dem nahezu fertigen Bau „mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden musste“, um etwa eingebaute technische Geräte oder Türelemente nicht zu beschädigen.

Ende März sollen die Fliesenarbeiten, die eine deutsche Firma übernommen hat, fertig sein. Erst dann können die Restarbeiten erledigt und die zum Teil ausgebauten Geräte wieder montiert werden. Weiteres Problem ist die brummende Baukonjunktur: Bei Ausschreibungen seien gute Firmen nur schwer zu bekommen. Und: Ein Gefängnis ist als Arbeitsplatz für Firmen nicht attraktiv. Wegen der Sicherheitsbestimmungen sind die Arbeitszeiten eingeschränkt.

Schaden wird auf 600.000 Euro geschätzt

Trotz der großen Verzögerungen hat für Blickle die Qualität „höchste Bedeutung“. Das Versorgungszentrum müsse „von möglichst dauerhaftem Bestand“ sein, eine Sanierung bei laufendem Betrieb wäre katastrophal. Das Bauamt hat das beauftragte Architekturbüro inzwischen aus dem Rennen genommen. Es will die Maßnahme selbst komplett fertigstellen.

Der Schaden wird auf 600.000 Euro geschätzt. Der Bund der Steuerzahler hat den Baupfusch hinter Gitter im Oktober in seinem Schwarzbuch präsentiert. Gleichwohl steht aber noch nicht fest, ob der Steuerzahler für den Schaden aufkommen muss. Das wird erst im Zivilverfahren entschieden: Baupfusch bei der JVA: Wurden wirklich Steuern verschwendet?

Blickle jedenfalls betont: „Wir bauen da draußen keine Elbphilharmonie.“ Da draußen in Aichach sagt ein geduldiger JVA-Leiter Meier: „Wir wären sehr froh, wenn wir das Gebäude endlich in Betrieb nehmen könnten.“