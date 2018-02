2018-02-02 18:34:00.0

AfD-Neujahrsempfang AfD-Chef Meuthen spricht in Augsburg - 300 Gegner bei Demo

Beim Neujahrsempfang der Augsburger AfD hat der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen gesprochen. Draußen warteten 300 Gegendemonstranten - und die Polizei, die für Sicherheit sorgte. Von Jörg Heinzle

Vom Vorfrühling der vergangenen Tage ist nicht mehr viel zu spüren am Freitagabend. Als der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen im Rathaus vor knapp 300 Anhängern seiner Partei spricht, weht draußen ein eisiger Wind über den Rathausplatz.

AfD-Chef Jörg Meuthen spricht im Augsburger Rathaus

Rund 300 Demonstranten trotzen dort der Kälte. Sie protestieren gegen den Auftritt Meuthens beim Neujahrsempfang des Augsburger Stadtverbands der „Alternative für Deutschland“.

Protest gegen AfD-Neujahrsempfang mit Meuthen Am Freitagabend kam Parteichef Jörg Meuthen zum Neujahrsempfang der AfD in Augsburg. Rund 300 Gegner demonstrierten auf dem Rathausplatz. Foto: Silvio Wyszengrad

Polizei sichert AfD-Neujahrsempfang

Begleitet wird das von einem großen Polizeiaufgebot. Die Beamten sind sicherheitshalber mit Helmen und Schlagstöcken ausgerüstet. Die Augsburger Polizei hat Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei erhalten, um den Empfang der rechten Partei zu schützen.

Sperrgitter sind vor dem Rathaus aufgebaut. Die Polizei will mögliche Übergriffe zwischen den politischen Lagern verhindern. Da Ende Juni der AfD-Bundesparteitag in Augsburg stattfinden soll, gab es die Befürchtung, die linke Szene könnte den Besuch Meuthens als eine Art „Generalprobe“ für den geplanten Parteitag sehen.

Protest von 300 AfD-Gegnern bleibt friedlich

Der Protest bleibt allerdings völlig friedlich. Die Beamten müssen ihre Helme gar nicht aufsetzen. Gegen 20 Uhr leert sich der Platz wieder.

Hier können Sie unser Live-Vdeo zum Protest auf dem Rathausplatz noch einmal sehen:

Gegendemo zum AfD-Neujahrsempfang in Augsburg Rund 300 Demonstranten protestieren aktuell auf dem Rathausplatz gegen den Neujahrsempfang der AfD im Rathaus. Posted by Augsburger Allgemeine on Freitag, 2. Februar 2018

Jörg Meuthen trifft bereits am Nachmittag unbehelligt von Gegendemonstranten am Rathaus ein. Viele Anhänger wollen seine Rede hören. Wer ins Rathaus will, muss angemeldet sein und sich ausweisen. Die AfD hatte bereits einige Tage vor dem Empfang keine Anmeldungen mehr angenommen, weil alle Plätze vergeben waren.

Vor dem Rathaus protestieren über 2.000 Menschen gegen den Besuch von Frauke Petry. Und auch im Rathaus kommt es zu tumultartigen Szenen

OB Gribl ignoriert den AfD-Besuch

Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) und die Stadtspitze hatten den Besuch von Jörg Meuthen weitgehend ignoriert und nicht zu Protesten aufgerufen. Anders als im Februar 2016, als die damalige Parteichefin Frauke Petry beim AfD-Empfang im Rathaus sprach.

Damals standen rund 2000 Demonstranten vor dem Rathaus. Die Stadt hatte zuvor vergeblich versucht, ihr den Auftritt zu verbieten.