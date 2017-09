2017-09-25 06:56:27.0

Augsburg AfD-Wahlparty: Unbekannte werfen Tomaten

Am Rande der AfD-Wahlparty in Augsburg ist es zu einem Zwischenfall gekommen.

Die Wahlparty der Alternative für Deutschland (AfD) fand in Augsburg in einem Lokal in der Altstadt statt. Gegen 22.15 standen zwei Teilnehmer und zwei Personen des Sicherheitsdienstes auf der Straße vor dem Lokal. Auf diese Personen kam eine Gruppe von vermummten und grölenden Personen zu, die unter anderem „Nazis raus“ riefen, berichtet die Polizei.

Aus der Gruppe wurden Tomaten geworfen. Diese landeten an der Hausfassade. Verletzt wurde niemand. Die Polizei suchte mit mehreren Funkstreifen ergebnislos nach den Unbekannten. Zu weiteren Störungen kam es nicht. AZ