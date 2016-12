2016-12-21 17:00:40.0

Augsburg Afghane Pouya reist heute aus - will aber wiederkommen

Bis zuletzt haben der 32-Jährige, sein Freunde und Unterstützer auf eine andere Lösung gehofft. Doch der Afghane holte am Mittwoch seinen Pass ab. Er will wiederkommen. Von Miriam Zissler

Am Ende haben all der Protest, die offenen Briefe an den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und eine Demonstration in der Augsburger Innenstadt gegen Sammelabschiebungen von Afghanen nichts gebracht: Ahmad Shakib Pouya wird am Donnerstag in ein Flugzeug steigen und in die afghanische Hauptstadt Kabul fliegen. Bis zuletzt hatten Freunde und Unterstützer gehofft, dass es eine andere Lösung gibt. „Doch es gab wohl keine andere Möglichkeit“, heißt es aus seinem Umfeld bestürzt.

Über 5500 Menschen hatten in den vergangenen zwei Tagen bei einer Online-Petition für ein Bleiberecht für Pouya unterschrieben, der in Deutschland nur geduldet war. Oberbürgermeister Kurt Gribl wird im Namen der Stadt einen Brief an die Härtefallkommission schreiben. Die Entscheidung der Kommission, die mit Vertretern der Kirchen, von Wohlfahrtsverbänden, der kommunalen Spitzenverbänden und des Innenministeriums getroffen wird, durfte der 32-Jährige nicht mehr abwarten.

ANZEIGE

Mittwochmorgen holte er in Begleitung von seinen Freunden und Unterstützern seinen Pass in der Augsburger Ausländerbehörde ab. Er wählte letztlich die freiwillige Ausreise, um nicht durch eine Missachtung des Abschiebebescheids eine Wiedereinreise nach Deutschland aufs Spiel zu setzen. „Ich habe sechs Jahre mein Bestes gegeben, mehr kann ein Flüchtling nicht machen: Ich habe eine schwierige Sprache gelernt, ich habe gearbeitet, ich will Steuern zahlen“, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Sechs Jahre in Augsburg

Pouya lebte sechs Jahre in Augsburg und war sehr im „Grandhotel Cosmopolis“ engagiert, er trat als Musiker und Schauspieler auf, unterstützte andere Flüchtlinge. Kürzlich zog er nach Frankfurt, wo er für die IG Metall in der Flüchtlingsberatung arbeitete. Menschen wie er würden zeigen, wie gut Integration von Geflüchteten in Deutschland gelingen kann, schreiben die Jusos Augsburg in einer Pressemitteilung. Anna Rasehorn, Juso-Vorstandsmitglied und Jungstadträtin, verurteilt das Vorgehen der Bayerischen Staatsregierung: „Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass die Bayerische Staatsregierung mit ihrer sogenannten Leitkultur an Integration interessiert ist. Die Sammelabschiebungen sind ein vorweihnachtliches Wahlgeschenk an das rechte Spektrum und an Zynismus nicht zu überbieten.“ Die Jusos fordern ein Ende der Abschiebungen und den Verbleib von Pouya und anderen afghanischen Geflüchteten.

Mehr zum Thema:

Fall Pouya: Stadt schreibt an die Härtefallkommission

Afghanen droht Abschiebung: Warum er?

Afghanischer Flüchtling: „Ich habe sechs Jahre mein Bestes gegeben“