2017-05-11 12:20:00.0

Augsburg Afghanischer Künstler Pouya tritt in Augsburg auf

Viele Augsburger haben mit ihm gebangt, als er zurück nach Afghanistan musste. Nun ist Ahmad Shakib Pouya bald in Augsburg auf der Bühne zu sehen.

Viele Augsburger haben mit ihm gebangt, als er zurück nach Afghanistan musste. Seit März ist Ahmad Shakib Pouya wieder in Deutschland. Und am Mittwoch, 7. Juni, ist er um 19.30 Uhr im Kulturhaus Abraxas auf der Bühne zu sehen. Der Afghane spielt die Hauptrolle des Ali in einer Neuproduktion von Rainer Werner Fassbinders „Angst essen Seele auf“.

Rückkehr ermöglicht

ANZEIGE

Das Stück hatte am 22. April Premiere in der Münchner Schauburg. Das mit den Münchner Kammerspielen und der Otto-Falckenberg-Schule assoziierte Kinder- und Jugendtheater der Stadt München hatte Pouya durch das Engagement die Rückkehr nach Deutschland ermöglicht. Sein Asylantrag war abgelehnt werden und er musst trotz vielfältigen ehrenamtlichen Engagements schließlich ausreisen. Das Team der Schauburg verfolgte sein Schicksal und es entstand die Idee, Pouya die Hauptrolle anzubieten. Mit dem Engagement in der Tasche konnte er als Künstler zunächst befristet nach Deutschland zurückkehren. (AZ)