2016-12-29 07:45:00.0

Augsburg Aggressive Flüchtlinge: Diese Gewalt entsetzt

In Augsburg wurde bei einer Schlägerei unter Flüchtlingen ein eineinhalbjähriges syrisches Kind verletzt. Dennoch ist es falsch, Asylbewerber unter Generalverdacht zu stellen. Kommentar von Alfred Schmidt

In Berlin zünden junge männliche Flüchtlinge einen schlafenden Obdachlosen an, in Augsburg liefern sich junge Asylbewerber in einem öffentlichen Linienbus eine wilde Schlägerei. Zurück bleibt ein verletztes eineinhalbjähriges syrisches Mädchen. Es sind Nachrichten, die äußerst verstörend wirken und gewiss nicht dazu beitragen, der durch die Flüchtlingskrise aufgeheizten Stimmung im Lande entgegenzuwirken.

Noch hat die Polizei nach den Attacken im Bus den Sachverhalt nicht genau geklärt. Das Ergebnis muss man aber nicht erst abwarten, um festzustellen zu können, es hier mit einer abstoßenden Gewaltbereitschaft zu tun zu haben.

Asylbewerber nicht unter Generalverdacht stellen

Trotz der Übergriffe, die von einer Gruppe von Flüchtlingen ausgehen, wäre es aber nicht richtig, junge männliche Asylbewerber unter Generalverdacht zu stellen. Die vielen positiven Beispiele von Flüchtlingen, die ihr Gastrecht nicht missbrauchen und sich stattdessen ernsthaft um Integration bemühen, dringen leider weniger ins öffentliche Bewusstsein als die negativen Fälle.

Die Flüchtlingsthematik hat viele Seiten und viele Gesichter. Da sind jene, die sich hier nie integrieren werden und dies auch gar nicht vorhaben. Warum sollten sie im Land bleiben dürfen? Es gibt aber auch die anderen, wie Ahmad Shakib Pouya, den Augsburger „Vorzeige“-Flüchtling aus Afghanistan, die unser Leben bereichern.

Tausende protestieren gegen Abschiebung

Gegen seine Abschiebung, die in ihrer Unerbittlichkeit auch etwas Verstörendes hat, haben Tausende protestiert. Viel erreicht wurde nicht. Der junge Mann kann ein paar Wochen länger bleiben. Er spricht sehr gut Deutsch, hat sich ehrenamtlich eifrig engagiert und würde als Dolmetscher für Flüchtlinge dringend gebraucht.

Doch einer wie Pouya muss gehen. Für ihn hat sich die politisch ach so geforderte Integration nicht gelohnt. Unbegreiflich!

