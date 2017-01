2017-01-23 10:44:00.0

Region Augsburg Aggressiver Fahrgast soll Jugendlichen gewürgt haben

Zwischenfall in der Regionalbahn: Ein 67-Jähriger soll am Freitag zwei Jugendliche bespuckt und einen gewürgt haben. Die Fahrt endete für ihn schnell.

Ein betrunkener Reisender steht im Verdacht, am Freitagabend in einer Regionalbahn zwei Jugendliche bespuckt und einen davon gewürgt zu haben. Der Deutsche wurde nach der Ankunft des Zuges in Mering durch die Polizei Friedberg festgenommen.

2,4 Promille Alkohol

Nach Aussagen von Zeugen soll es im Zug zwischen Augsburg-Hochzoll und Mering Sankt Afra zwischen dem 67 Jahre alten Reisenden und zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, meldet die Bundespolizei. Im weiteren Verlauf soll der Mann die Jugendlichen bespuckt und einen der beiden gewürgt haben. Die Polizei Friedberg nahm den aggressiven Fahrgast im Bahnhof in Mering fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,4 Promille. Der angegriffene Jugendliche benötigte keine ärztliche Versorgung.

Die Bundespolizei hat gegen den aus dem Landkreis Weilheim-Schongau stammenden Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)