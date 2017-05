2017-05-26 12:19:37.0

Augsburg Aktuelle Wassertemperaturen: So kalt sind die Seen noch

Die Temperaturen klettern am Wochenende auf nahezu 30 Grad. Doch kann man schon in Eiskanal, Kuhsee und Co. baden? Die Wasserwacht verrät, wie kalt es noch ist. Von Ina Kresse

Ein Bad im Kuhsee ist derzeit noch recht frisch. 17 Grad wurden dort am Freitag gemessen. Foto: Valterio D'Arcangelo (Archiv)