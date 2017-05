2017-05-26 19:06:00.0

Augsburg Alkoholisierte Frau fällt von Fahrrad

Ein betrunkene Radfahrerin ist auf der Gögginger Brücke nahe der Kongresshalle gestürzt und hat sich dabei verletzt. Sie war erheblich alkoholisiert.

Ein betrunkene Radfahrerin ist auf der Gögginger Brücke nahe der Kongresshalle gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die 42-Jährige fiel am Donnerstagvormittag vom Radweg auf die Fahrbahn und zog sich diverse Hämatome am Kopf und Schürfwunden zu. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie war tatsächlich „sturzbetrunken“, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Ein Bluttest ergab einen Alkoholwert von knapp 2,1 Promille. (jöh)