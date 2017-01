2017-01-08 14:28:00.0

Oberhauser Bahnhof Alkoholisierter Mann schlägt Passant ins Gesicht

Ein 69-jähriger Mann bekommt grundlos eine Faust ins Gesicht. Angreifer wird von der Polizei gestellt.

Ein 69-jähriger Mann aus Aystetten wollte am Samstag gegen 15.50 Uhr in einem Kiosk am Oberhauser Bahnhof etwas einzukaufen. Dort wurde er von einem alkoholisierten 55-Jährigen vor anderen Anwesenden grundlos beschimpft. Doch damit nicht genug: Als der 69-Jährige schließlich das Bahnhofsgebäude verlassen wollte, schlug ihm der Angreifer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Der Angreifer flüchtete zunächst, kehrte jedoch kurz darauf wieder zum Helmut-Haller-Platz zurück, wo er von einer zwischenzeitlich eingetroffenen Streife der Polizei in Empfang genommen wurde. (ziss)