2017-01-03 17:09:20.0

Interaktive Karte Alle Tatorte: Einbrecher steigen auch an Silvester in Häuser ein

Auch in der Nacht auf das neue Jahr trieben Unbekannte ihr Unwesen. In der Hammerschmiede traf es gleich zwei Häuser in einer Straße. Alle Einbrüche in unserer interaktiven Karte.