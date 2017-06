2017-06-11 17:42:00.0

Augsburg Alte AVV-Streifenkarten gelten noch sechs Monate

Der AVV hat am Wochenende seine Tarife erhöht. Wer jedoch noch alte Streifenkarten hat, hat Glück: Sie gelten noch sechs Monate lang.

Die Preise im öffentlichen Nahverkehr sind gestiegen: Der Augsburger Verkehrsverbund AVV hat am Wochenende seine Tarife erhöht. Wer rechtzeitig vorher Streifenkarten kaufte, hat Glück: Er kann die Fahrscheine noch bis zum Jahresende, also sechs Monate lang, nutzen. Bislang waren Streifenkarten für 10,30 Euro zu haben, seit Sonntag kosten sie 10,80 Euro. Wie auch bislang bei Erhöhungen sind die Stadtwerke aber kulant, was „alte“ Fahrkarten betrifft. Bei bisherigen Tarifwechseln waren sie während einer dreimonatigen Übergangszeit gültig und konnten danach bei den Stadtwerken umgetauscht werden. Diesmal gilt diese Frist doppelt so lang. Dafür können die alten Tickets danach nicht gegen neue getauscht werden. (AZ)