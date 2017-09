2017-09-27 09:23:42.0

Augsburg Altenheim wegen Brand evakuiert: Bewohner müssen Gebäude verlassen

Weil zwei Mülltonnen heute Nacht in Pfersee brannten und giftige Gase freisetzten, mussten zwölf Bewohner eines Altenheims von der Feuerwehr evakuiert werden. Von Oliver Bosch

Der Schreck sitzt vielen Bewohnern der Curanum Seniorenresidenz "Am Mühlbach" immer noch in den Knochen. Wegen eines Mülltonnenbrands mussten zwölf Menschen in dem Gebäude "Am Webereck" ihre Unterkünfte verlassen und in nicht betroffene Gebäudeteile umziehen. Hochgiftige Gase, die zwei lichterloh brennende Tonnen in einer Gebäudedurchfahrt des Altenheims freisetzten, veranlassten die Rettungskräfte zur Evakuierung des Seniorenheims.

Gegen 23.35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zum Brand in die Pferseer Straße "Am Webereck" gerufen. Beim Aufbau des Stahlrohres zum Löschen des Brandes wäre es beinahe zu einem Unglück gekommen. Durch die enorme Hitzeentwicklung krachte eine etwa 70 Quadratmeter große und mehrere hundert Kilogramm schwere Deckenverkleidung der Durchfahrt auf den Boden und verfehlte die Einsatzkräfte nur knapp.

Giftige Gase bedrohten die Gesundheit der Altenheimbewohner

Dichter, beißender Rauch verbreitete sich über geöffnete Fenster im darüberliegenden Altenheim. Mehrere Stockwerke waren davon betroffen. Um eine Gesundheitsgefährdung der Bewohner auszuschließen, veranlasste die mittlerweile eingetroffene Berufsfeuerwehr Augsburg zusammen mit mehreren Rettungsdiensten die Evakuierung der verrauchten Bereiche.

Elf Senioren kamen mit dem Schrecken davon, eine Person musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren werden. In der Zwischenzeit liefen mehrere Hochleistungslüfter auf Hochtouren, um den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu saugen. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr Augsburg mit acht Fahrzeugen im Einsatz. AZ