Augsburg Am Plärrer laufen Vorbereitungen für ein ehrgeiziges Bau-Projekt

Am Plärrer-Gelände in Augsburg laufen die Vorbereitungen für ein ehrgeiziges Projekt. Wenn das Autohaus geht, soll ein Hotel kommen. Es könnte auch einen Supermarkt geben. Von Michael Hörmann

Das Plärrergelände in Augsburg kennt wohl jeder. Nicht weit davon entfernt an den Langenmantelstraße ist das BMW-Autohaus. Bekannt ist, dass das Unternehmen Autohaus Reisacher GmbH seine drei derzeit in Augsburg vorhandenen Standorte an einem Ort konzentrieren möchte. In Lechhausen nahe der Autobahn entsteht deshalb ein Neubau. Das BWM-Autohaus nahe der Wertachbrücke in Oberhausen wird aufgegeben.

Nun liegen Pläne vor, was künftig mit dem Areal passieren könnte. Vorgesehen ist, dass an dem Standort ein Hotel gebaut werden soll. Darüber hinaus ist auch an eine Nahversorgung mit einem Supermarkt gedacht. Damit würde man auch einem immer wieder geäußerten Wunsch von Anwohnern in dem Gebiet entgegenkommen.

Das Unternehmen NemBud GmbH ist Grundstückseigentümerin. Wie es heißt, soll das Gebiet städtebaulich aufgewertet werden.

Neubau am Plärrer soll Eingang zur Kernstadt Augsburg sein

Dies geschieht dann unter anderem durch die geplanten Neubauten. Ein siebengeschossiger Kopfbau, der 23,5 Meter hoch ist, soll künftig den Eingang zur Kernstadt Augsburg dominieren. Wer von der Wertachbrücke in Richtung Innenstadt fährt, kommt direkt am Gebäudekomplex vorbei.

Im Erdgeschoss sind Empfang, Aufenthalts- und Gastronomiebereich eines Hotels vorgesehen. Zudem könnte es ein zweites Lokal geben, das nicht direkt mit dem Hotel zu tun hat. In den Stockwerken darüber sind die Hotelzimmer vorgesehen, auch Tagungs- und Konferenzräume sind angedacht. Etwa 180 Hotelzimmer beinhaltet das Plankonzept.

Die Pläne am Plärrer-Gelände sehen Hotel und Supermarkt vor

In direkter Nähe zum Hotel ist ein Supermarkt vorgesehen. Auf diesen eingeschossigen Einzelhandel ist ein Baukörper mit vier Geschossen aufgesetzt, in dem die meisten Hotelzimmer untergebracht werden sollen.

Zur zeitlichen Umsetzung gibt es noch keine Angaben, auch über die Höhe der Millioneninvestition ist nichts bekannt. Abhängig ist die Entwicklung auch davon, wie schnell die Firma Reisacher ihren Neubau in Lechhausen umsetzt. Kommende Woche wird sich der Bauausschuss mit den Planungsabsichten für das Grundstück nahe dem Plärrer befassen.

