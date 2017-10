2017-10-10 15:50:00.0

Augsburg Am Samstag spielt die Wirtshausmusik in der Altstadt

In der Augsburger Altstadt geht am Samstag die „wilde Nacht der Wirtshausmusik“ über die Bühne. Fans der Altstadt sollten sich auch schon den 1. Dezember vormerken. Von Ina Kresse

Die Augsburger Altstadt steht am Samstag, 14. Oktober, ganz im Zeichen der Musik. „Bei der wilden Nacht der Wirtshausmusik“ spielen sieben Bands in sieben Kneipen auf. Das Kneipenfestival findet in diesem Jahr aus einem Grund früher statt.

„Die wilde Nacht der Wirthausmusik“ startet in diesem Jahr zum sechsten Mal. Während das Festival in den Vorjahren meist Ende November gefeiert wurde, wird es nun bewusst im Oktober veranstaltet. „Im November werden in den Gasthäusern schon viele Weihnachtsfeiern abgehalten“, begründet Johannes Althammer vom Altstadtverein die Vorverlegung.

Was läuft wo?

Musiziert wird ab jeweils 20 Uhr in folgenden Lokalen: Im Striese in der Kirchgasse 1 gibt es die „Hofmarkmusic“ zu hören, im Café am Milchberg, am Milchberg 12, die Gruppe „Scheineilig“. Die Band „SpuimaNovas“ spielt im Thing, Vorderer Lech 45, auf. Im Bohème, Vorderer Lech 3, tritt die „Dreieich Musi“ auf und in der Galerie Schröder an der Schlossermauer 10 „Die Mehlprimeln“.

Im Drunken Monkey, Auf dem Rain 5, sorgt die „Großstadt Baozn“ für Unterhaltung, in Brechts Bistro, Auf dem Rain 6, die „Schreinergeiger“. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zehn Euro, im Vorverkauf in den jeweiligen Kneipen acht Euro. Die Eintrittskarte gilt für alle Wirtshäuser. Die Veranstalter sind der Altstadtverein und die Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben.

Eine nächste beliebte Aktion in der Altstadt findet dann am 1. Dezember statt. Bei der langen Shopping Nacht in der Innenstadt wird die Altstadt bei der „Nacht der 1000 Lichter“ wieder in ein Lichtermeer verwandelt.