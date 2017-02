2017-02-21 17:34:00.0

Augsburg Am Theater werden am Mittwoch zehn Bäume gefällt

Grund ist die Sanierung des Gebäudes. Auch am Jakobertor sind Fällungen geplant.

Die Stadt wird am Mittwoch zehn Bäume in der Grünanlage an der Volkhartstraße im Zuge der Theatersanierung fällen. Für jeden gefällten Baum sollen später mehrere Ersatzexemplare in der Nähe gepflanzt werden. Die Bäume müssen weg, um Platz für den neuen Orchesterprobensaal und den darunterliegenden Technikkeller fürs Theater zu schaffen. Die Arbeiten starten um 7 Uhr morgens.

Auch am Jakobertor werden demnächst zwei Bäume am Stadtgraben fallen. Das Tiefbauamt will südlich des Tores einen Fußgängersteg bauen. Auf der bestehenden Brücke wird so Platz für Radler geschaffen. Auch die Fußgänger bekommen mehr Raum. Die Vorarbeiten mit Entfernung von Buschwerk beginnen am Mittwoch. Stadtauswärts wird eine Spur gesperrt. Auch hier gibt es Ersatzpflanzungen. (skro)