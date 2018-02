2018-02-15 22:02:34.0

Augsburg Andrea Nahles wirbt in Augsburg für GroKo und Erneuerung der SPD

Andrea Nahles in Augsburg: Vor gut 400 Gästen warb die designierte SPD-Vorsitzende um Zustimmung für den Koalitionsvertrag und um ein „Ja“ bei der Mitgliederbefragung.

Die SPD-Fraktionschefin im Bundestag und designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat ihre Werbetour für eine große Koalition und für eine kraftvolle Erneuerung ihrer Partei fortgesetzt. Für die Sicherung von Arbeitnehmerrechten und Sozialstaat sei eine starke SPD nötig, sagte Nahles bei einem politischen "Ascherdonnerstag" am Abend in einer voll besetzten Kälberhalle in Augsburg. Auch wenn turbulente Wochen hinter der SPD lägen: "Was wir jetzt brauchen, ist Kraft, dass wir Politik für die Menschen machen können." Auch als "Motor für ein soziales Europa" sei die SPD unverzichtbar.

Andrea Nahles wirbt für GroKo: "Da ist wirklich Substanz dran"

"Ich verspreche, dafür werde ich schuften", sagte Nahles. Aber dafür brauche es auch großes Engagement in der ganzen Partei. "Das kann niemand einzelner als Vorturner." Zugleich bat sie ihre Parteifreunde um ein Ja bei der anstehenden Mitgliederbefragung für den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag. "Da ist wirklich Substanz dran", sagte sie. "Wir haben eine Menge Erfolge rausgearbeitet."

ANZEIGE

Zur Aufgabe der anfänglichen SPD-Festlegung zum Gang in die Opposition sagte Nahles: "Ja, das war eine schwierige Kehrtwende, die aber nicht wir zu verantworten haben, sondern die Jamaika-Versager" - und die FDP mit ihrem Vorsitzenden Christian Lindner, die sich vom Acker gemacht hätten. "Eines steht fest: Es ist besser, dass Lindner nicht regiert." (dpa/AZ)

Politischer Ascherdonnerstag der Augsburger SPD...

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.