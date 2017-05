2017-05-17 19:00:00.0

Augsburg „Angels“ mitten in Hochzoll

Oliver Stahl unterrichtet den Unterstufenchor des Rudolf-Diesel-Gymnasiums am Klavier von „Play me, I’m yours“ am Peterhof-Platz.

Der Peterhofplatz in Hochzoll füllt sich. „Applaus, Applaus“, singen die 30 Kinder des Unterstufenchors des Rudolf-Diesel-Gymnasiums unter Leitung von Musiklehrer Oliver Stahl und bekommen ihn auch. Ihr Chorleiter haut in die Tasten des öffentlich nutzbaren Klaviers, auch wenn es schon reichlich verstimmt klingt. Im Verkehrslärm geht die tonale Schieflage ohnehin unter. „Ihr dürft noch mutiger werden“, feuert er die Fünft- bis Siebtklässler an, „man darf euch den Spaß ruhig ansehen.“

Autodidakt spielt Schicksals-Melodie

Bevor die Gymnasiasten vom Schulgelände über die Straße wechseln, nutzt Daniel Hamadj die Gelegenheit, und kommt dem Projektgedanken „Play me, I’m yours“ nach. Seiner Erzählung zufolge ist er Autodidakt am Piano, spielt eigentlich nur privat, will sich aber daran gewöhnen, vor ein Publikum zu treten. Dafür, dass er sich das Spielen selbst beigebracht hat, wagt er sich an ein durchaus anspruchsvolles Stück. Die „Schicksalsmelodie“ aus dem Filmklassiker Dr. Schiwago. Wie er sagt, hat er an diesem Tag schon einige der künstlerisch gestalteten Klaviere ausprobiert – unter anderem das am Königsplatz.

Was aus der „Kiste“ rauskommt

Als er den Platz räumt, sind die die Schüler schon voller Sangeslust. „Schau’n wir mal, was aus der Kiste rauskommt“, sagt Oliver Stahl und nimmt auf dem Stuhl hinter der Tastatur Platz. Auch Gregor Lang, Vorsitzender des Hochzoller Bürgertreffs und Mitinitiator des Stadtteil-Projekts, weiß, dass das von Künstlerin Inge Lemmerz verzierte Instrument schon längst gestimmt gehört. Die schwankenden Temperaturen, denen es in den vergangenen Tagen und Nächten im Freien ausgesetzt war, sind mitverantwortlich für die schrägen Töne. Dennoch regt das fröhliche „Lollipop“ der Kids die Zuhörer – auch die im benachbarten Café – zum Mitwippen an. Und passend zum Original stecken sie sich den Zeigefinger in den Mund und „ploppen“ wie seinerzeit Michael Schanze im Kinder-Quiz „Ein, zwei oder drei“.

Auch Robbie Williams haben die Schüler im Repertoire. So erklingt etwa „Angels“ auf dem Peterhofplatz. Und die Chorknaben sind im Laufe ihres Auftritts schon richtig mutig geworden. Einer, den die Mitschüler Leon nennen, tritt neben Oliver Stahl ans Klavier und zum Solo an. Am Sonntag, 21. Mai, ist auf dem Peterhofplatz ab 10 Uhr wieder Programm bei einem Weißwurstessen. Lang ist sich bewusst, dass der Platz wegen der angrenzenden Friedberger Straße nicht ideal und nur bedingt für das Klavier geeignet ist. Doch beim Holzerbau, meint er, wären die Auftritte zu wenig sichtbar gewesen. (sil)