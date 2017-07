2017-07-09 17:13:00.0

Augsburg Anwohner greift Jugendlichen mit Messer an

Eine Betrunkener gerät in Augsburg mit einer Gruppe von Jugendlichen aneinander. Dann zieht er ein Messer.

Ein betrunkener Anwohner hat am Samstagabend in der Fritz-Koelle-Straße im Herrenbachviertel einen Jugendlichen mit einem Messer attackiert und verletzt. Wie die Polizei meldet, kam es gegen 22.45 Uhr zu einem Streit zwischen dem Anwohner und einer Gruppe von Jugendlichen, die sich in der Straße an einer Straßenbahnhaltestelle aufhielt. Die Ursache für die Auseinandersetzung sei bisher nicht bekannt, sagt Polizeisprecherin Isabel Deubler. Offenbar habe der 19-Jährige die Gruppe von seinem Balkon aus beschimpft und haben sich schließlich zu den Jugendlichen begeben.

Im weiteren Verlauf zog der 19-Jährige nach Polizeiangaben dann ein Messer und verletzte einen 17-Jährigen an Oberschenkel, Armen und Händen. Der 17-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der alkoholisierte 19-Jährige wurde von den Beamten in den Polizeiarrest gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp drei Promille. Ermittelt wird gegen ihn jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. jöh