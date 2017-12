2017-12-30 11:56:00.0

Süchtigentreff Anwohner in Oberhausen: "Wir fühlen uns als Bürger dritter Klasse"

Anwohner am Oberhauser Bahnhof in Augsburg äußern Unmut über den neuen Standort für den Süchtigentreff. Ordnungsreferent Dirk Wurm hat seine eigene Meinung. Von Michael Hörmann

Wenn Emil Jarndt, Bernd Köhler und Gerhard Ries aus den Fenstern ihrer Wohnungen schauen, sehen sie direkt auf den Oberhauser Bahnhof und den vorgelagerten Helmut-Haller-Platz. Sie haben über viele Jahre hinweg mitbekommen, dass dieses Areal zum Treffpunkt der Drogen- und Alkoholikerszene geworden ist. „Dass Krankenwagen mehrmals am Tag vorbeikommen, ist ganz normal“, sagen die Anwohner.

Es könne passieren, dass Menschen im Drogenwahn sich nahezu ausziehen und dann umfallen. Es sind Zustände, mit denen Mieter der großen Wohnanlage versuchen, sich zu arrangieren. Ein Gittertor am Zugang zur Anlage soll nach außen den Eindruck erwecken, dass der Innenhof nicht zugänglich ist. Es sei in der Vergangenheit aber wiederholt vorgekommen, dass sich Drogensüchtige direkt an den Zugängen zu den Häusern ihre Spritzen gesetzt haben, sagen Jarndt, Köhler und Ries. Sie klingen in ihren Berichten keineswegs anklagend. Sie schildern in moderaten Tönen, wie sie die Situation am Bahnhof täglich erleben.

Richtig sauer werden die Anwohner allerdings, wenn die Sprache auf den geplanten neuen Standort für den Süchtigentreff am Oberhauser Bahnhof kommt. Eine ehemalige Apotheke in der Branderstraße soll es jetzt sein, da die zuvor vorgesehene Dinglerstraße politisch aus dem Rennen ist, weil Anwohner massiv dagegen protestierten.

In Sichtweite zum Bahnhof

Das Eckgebäude in der Branderstraße, vor dem die drei Anwohner am Freitagvormittag stehen, liegt in Sichtweite zum Bahnhof. Rund 50 Meter Entfernung sind es bis zur Runde von 20 Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt direkt am Bahnhof versammelt hat. Es ist die Klientel, die Drogen konsumiert und zu viel Alkohol trinkt. An wärmeren Tagen sind es zu Spitzenzeiten 80 bis 100 Personen. „Wir können und wollen nicht akzeptieren, dass der betreute Treff für diese Menschen nun direkt am Bahnhof sein soll“, sagt Jarndt. Dieser Standort werde nach seiner Einschätzung noch viel mehr Süchtige nach Oberhausen ziehen. „Das alles hat doch nichts mit einer Entzerrung des Helmut-Haller-Platzes zu tun, wie es von der Politik formuliert wurde“, sagt Jarndt. „Ich denke, mit diesem Standort wird es sogar eine Konzentration der Szene am Bahnhofsvorplatz geben.“

Die Anwohner wollen dies nicht tolerieren, zumal sie sich von der Vorgehensweise der Stadt überfahren sehen. „Wir fühlen uns als Bürger dritter Klasse“, sagen die Männer. Informationen vonseiten der Stadt habe es bislang nicht gegeben. „Unser Wissensstand bezieht sich auf die Zeitungslektüre“, sagt Jarndt, der im Stadtteil in der Arbeitsgemeinschaft der Oberhauser Vereine engagiert ist und gerne in Oberhausen lebt. Die Anwohner sagen, dass sie ein betreutes Konzept für die Süchtigen als absolut richtig erachten, doch ein Standort direkt am Bahnhof dürfe nicht sein.

Auf die Anwohner zugehen

Ordnungsreferent Dirk Wurm will ähnlich wie zuvor beim Standort in der Dinglerstraße auf die Anwohner nahe des Bahnhofs zugehen. Es werde mindestens einen städtischen Informationsabend geben. Die Terminabsprache laufe derzeit, da aller Voraussicht nach vier Referenten der Stadt über das Gesamtkonzept für den Helmut-Haller-Platz Rede und Antwort stehen wollen. Befürchtungen aus dem Umfeld der Branderstraße könne er nachvollziehen, sagt Wurm: „Ich wiederhole aber auch, dass sich erst im konkreten Betrieb des Treffs zeigen wird, ob diese Sorgen und Ängste berechtigt sind.“ Er setze auf das Betreuungskonzept, das die Stadt mit der Drogenhilfe und dem Sozialverband SkM auf die Beine stelle. „Und natürlich werden wir darauf achten, dass der Platz vor Apotheke nicht zu einem weiteren Treffpunkt für die Szene wird.“ Deshalb gebe es einen Raucherraum, damit Raucher nicht vor die Türe gehen.

Mit den Aussagen der Anwohner konfrontiert, dass der Oberhauser Bahnhof künftig zur Anlaufstation für immer mehr Süchtige werde, entgegnet der Referent: „Das sehe ich anders.“ Der Treff, der als sozialpädagogisches Angebot zähle, habe keine Magnetfunktion: „Es handelt sich um eine soziale Einrichtung, die sicherlich nicht von jedem aus der Szene angesteuert wird.“

Wer sich derzeit aus der Drogen- und Alkoholikerszene an anderen Orten im Stadtgebiet aufhält, werde nicht zwangsläufig einen Ortswechsel vornehmen. Die Entzerrung des Bahnhofsvorplatzes werde aber dadurch erreicht, da sich die Klientel in den Treff begebe.

