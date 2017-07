2017-07-09 15:08:00.0

Augsburg Applaus und Protest: AfD-Politikerin von Storch in Augsburg

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist für einen Wahlkampftermin in Augsburg im Zeughaus aufgetreten. Gleichzeitig gab es eine Gegendemonstration in der Innenstadt. Von Jörg Heinzle

Am Ende geht es ganz schnell: Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch verlässt gegen 22 Uhr durch einen Seitenausgang das Gelände des Zeughauses in der Innenstadt. Sie steigt, abgeschirmt von Leibwächtern der Polizei, schnell in eine gesicherte Limousine. Der Wagen fährt, flankiert von einem dunklen Geländewagen, zügig weg. Die gut 80 Demonstranten, die stundenlang vor dem Zeughaus ausgeharrt und lautstark gegen den Auftritt der AfD-Vizechefin protestiert haben, bekommen die Politikerin an diesem Abend nicht zu sehen. Sie rollen kurz darauf ihre Transparente ein. Bevor sie gehen, stellen sie die Flaschen, die sie dabei hatten, noch ordentlich zu einem Mülleimer.

Die Gegendemonstranten halten sich an die Regeln

Während beim G20-Gipfel in Hamburg am späten Samstagabend die Proteste durch offenbar aus ganz Europa angereiste Linksautonome erneut in Gewalt und Randale umschlagen, bleibt vor dem Zeughaus alles friedlich. Ein gutes Dutzend Polizeifahrzeuge steht auf dem Platz vor dem städtischen Gebäude. Überall verteilen sich Polizeibeamte in dunklen Einsatzanzügen. Doch ihre Helme brauchen sie nicht. Die Gegendemonstranten halten sich an die Regeln. Sie bleiben auf der ihnen zugewiesenen Fläche und skandieren Parolen wie „AfD, Scheißverein“ und „Eure Kinder rauchen unser Gras“. Auch nicht jeder Anhänger der Alternative für Deutschland ist zimperlich. Eine ältere, elegant gekleidete Dame brüllt den Gegendemonstranten ein lautes „Ihr Arschlöcher“ entgegen. Kurz vor Ende der Demo muss die Polizei einmal eingreifen, weil ein offensichtlich gereizter AfD-Anhänger auf die Protestierenden zugeht. Er entschuldigt sich hinterher bei den Beamten. Mehr passiert aber nicht.

Im Zeughaus verfolgen an die 100 Personen den Auftritt von Beatrix von Storch. Nur angemeldete Gäste haben Zutritt. Ein Sicherheitsdienst passt auf. Überzeugen von der AfD muss die Politikerin die meisten Anwesenden nicht. Ihre Rede wird begleitet von wohlwollendem Applaus und zustimmenden Zwischenrufen. Die Politikerin, die durch ein umstrittenes Zitat zum möglichen Waffeneinsatz gegen Flüchtlinge an der Grenze bekannt geworden ist, gibt sich in Augsburg fast schon zahm. Im überhitzten Saal spricht sie bekannte Themen der AfD an. Sie kritisiert öffentlich-rechtliche Medien für deren aus ihrer Sicht zu wenig objektive Berichterstattung und prangert an, dass die Gehälter von Intendanten und bekannten Moderatoren viel zu hoch seien. Man sei nicht bereit, dafür zu zahlen.

Beatrix von Storch warnt vor fortschreitender Islamisierung

Sie kritisiert auch, dass es keine größeren Demonstrationen von Muslimen gegen den Terror gegeben habe. Beatrix von Storch sagt: „Sollte im Namen von Jesus Christus gemordet werden, werde ich auf die Straße gehen.“ Am Umgang mit dem Islam werde sich, so sieht sie es, die Zukunft des Landes entscheiden. Sie warnt vor einer fortschreitenden Islamisierung. Gleichzeitig äußert sie aber auch Verständnis für die Flüchtlinge, die aus Afrika in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Deutschland kommen. Als sie sagt, sie würde es in deren Situation wohl genauso machen, erntet die AfD-Frau dafür allerdings eher verhaltenen Applaus.

Unklar bleibt die Haltung der Partei zur Homosexualität. Beatrix von Storch zitiert in ihrer Rede empört eine Studie, wonach mehr als die Hälfte der britischen Muslime Homosexualität unter Strafe stellen wolle. Die Homo-Ehe lehnt sie aber ab. Kurz zuvor hat der Augsburger AfD-Vorsitzende Markus Bayerbach daran erinnert, dass die „Väter des Grundgesetzes“ die gleichgeschlechtliche Ehe noch unter Strafe gestellt hätten. Bayerbach, der bei der Wahl im September als Kandidat für den Bundestag antritt, kritisiert, dass zu viele Ausländer, die hier leben und teils auch einen deutschen Pass erhalten, die deutschen Kultur ablehnten. Er macht das unter anderem am Plärrer fest und stellt die rhetorische Frage: „Wie viele Türken sehen Sie dort im Bierzelt?“

Was das erwartete Ergebnis der AfD bei der Bundestagswahl angeht, beweist Beatrix von Storch Humor. Man bereite sich auf eine harte Oppositionsarbeit vor, sagt sie. Denn aller Voraussicht nach werde man die absolute Mehrheit ja „knapp verfehlen“. Nahezu alle Meinungsumfragen sahen die Partei zuletzt bei unter zehn Prozent.

Die Stadt Augsburg hatte im Vorfeld per Pressemitteilung mitgeteilt, dass sie die Veranstaltung der Partei im Zeughaus zulassen müsse. Solange eine Partei nicht verboten sei, können sie - wie andere Parteien auch - das städtische Gebäude für Veranstaltungen nutzen.