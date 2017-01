2017-01-13 06:38:00.0

Augsburg Auch Claudia Roth setzt sich gegen Abschiebung von Pouya ein

Nach seinen Auftritten soll der Flüchtling Ahmad Shakib Pouya seine neue Heimatstadt Augsburg und Deutschland verlassen. Auch Claudia Roth setzt sich gegen seine Abschiebung ein.

Der Künstler Ahmad Shakib Pouya aus Afghanistan darf noch seine Auftritte in der Oper „Zaide“ in München wahrnehmen, dann muss der abgelehnte Asylbewerber, der eine Duldung hatte, Deutschland und seine neue Heimatstadt Augsburg verlassen.

Sein Fall hat Schlagzeilen gemacht. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat jetzt angekündigt, die Aufführung der Mozart-Oper am Freitag zu besuchen, um ihre Solidarität mit Pouya auszudrücken.

Abschiebung: Künstler Pouya muss Augsburg Mitte Januar verlassen

Trotz drohender Gefahr für Leib und Leben in Afghanistan und einer vollständigen Integration in seiner neuen Heimat Augsburg müsse er bis zum 15. Januar nach Afghanistan zurückkehren.

Roth forderte die Staatsregierung auf, den Härtefallantrag von Shakib Pouya in der Bayerischen Härtefallkommission zuzulassen und positiv zu bescheiden. Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) schrieb nach einem Beschluss des Ältestenrats des Stadtrates einen Brief an die Härtefallkommission, der kein Appell sein solle, aber Pouyas Tätigkeiten und sein Engagement auflistet. Auch die SPD-Stadtratsfraktion machte sich bei der Härtefallkommission für ein Bleiberecht für Pouya stark. eva

