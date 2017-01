2017-01-08 14:17:00.0

Neuburg Auffahrunfall: 150.000 Euro Schaden

Weil ein Lastwagen nicht rechtzeitig bremsen konnte, fuhr er auf ein Auto und kippte um

Am Sonntag um kurz nach Mitternacht kam es auf der B16 in Neuburg zu einem Auffahrunfall. Ein 39-jähriger Neuburger wollte mit seinem Auto nach links in die Donauwörther Straße einbiegen und bremste. Der 34 Jahre alte Fahrer eines hinter ihm fahrenden Lastwagens aus Spanien erkannte dies zu spät und konnte sowohl wegen der winterlichen Straßenverhältnisse wie auch eines ungenügenden Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf, teilt die Polizei mit. Das Auto wurde dadurch nach links geschleudert, der Lastwagen nach rechts. Durch die Schleuderbewegung kippte der komplette Sattelzug um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Sowohl die beiden Insassen des Autos als auch der Lkw-Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Wegen Bergungsarbeiten blieb die B16 mehrere Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 150.000 Euro.