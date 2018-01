2018-01-01 11:27:11.0

Augsburg Auffahrunfall mit drei Polizeiautos am Herkulesbrunnen

Die Polizeipräsenz in der Innenstadt war in der Silvesternacht groß. Am Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße kam es zu einem kleinen Zwischenfall mit drei Einsatzfahrzeugen.

Viel Polizei war zum Jahreswechsel auch in der Maximilianstraße unterwegs. Foto: Bernd Hohlen