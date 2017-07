2017-07-10 09:34:00.0

Kommentar Auftritt von Beatrix von Storch: Augsburg zeigt, was Demokratie bedeutet

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch ist am Samstag im Augsburger Zeughaus aufgetreten. Die Stadt setzte dabei ein Zeichen für Demokratie. Ein Kommentar. Von Jörg Heinzle

Natürlich kann man das alles nicht miteinander vergleichen. Aber dennoch: Die schlimmen Bilder von Hamburg hatten viele doch im Hinterkopf, die am Samstagabend den Auftritt der AfD-Politikerin Beatrix von Storch beobachteten – egal, auf welcher politischen Seite sie dabei standen (einen Bericht über den Auftritt lesen Sie hier: AfD erntet im Wahlkampf Applaus und Protest)

Und so darf man danach auch festhalten: An diesem Abend hat Augsburg gezeigt, was Demokratie bedeutet. Die AfD konnte sich in einem städtischen Gebäude versammeln. Zu Recht hat die Stadt darauf hingewiesen, dass sie einer Partei, die nicht als verfassungsfeindlich verboten ist, das eben nicht verwehren kann. Schließlich dürfen auch andere Parteien das Zeughaus nutzen. Der Rechtsstaat – dessen Regierungsvertreter sich von der AfD ja einiges anhören müssen – sicherte diesen Wahlkampfauftritt der AfD-Politikerin. Mehrere Dutzend Beamte waren vorsorglich vor Ort. Zumal am Wochenende zuvor ein AfD-Infostand in Augsburg von mutmaßlichen Linksautonomen attackiert worden war.

Von ihrem Recht, gegen die AfD zu demonstrieren, machten gut 80 Menschen Gebrauch. Das gehört in einer Demokratie dazu. Auch lautstarker Protest in Hör- und Sehweite muss möglich sein und zugelassen werden, solange er friedlich bleibt. Das ist am Samstag in Augsburg so gewesen. Ein gutes Zeichen für die politische Auseinandersetzung in der Stadt.