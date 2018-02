2018-02-05 19:06:00.0

Augsburg Augsburg bekommt eine riesige Trampolin-Halle

Ein neues Angebot in der Nähe der Autobahn richtet sich an Freunde des Trampolinsports. Wo genau der Trampolinpark sein wird, will der Betreiber Air Hop noch nicht verraten. Von Michael Hörmann

Das Unternehmen Air Hop hat seinen Sitz in Augsburg. Die Firma betreut europaweit Trampolinparks. Drei Hallen gibt es derzeit in Deutschland. Sie sind in München, Essen und Düsseldorf. Nun kommt auch bald der Standort Augsburg hinzu. Eine ehemalige Produktionshalle im Gewerbegebiet in Lechhausen wird umgebaut. Die genaue Adresse will das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht preisgeben. Er werde nahe der Autobahnanschlussstelle Augsburg-Ost entstehen, heißt es. Die Eröffnung des Trampolinparks ist für die zweite Jahreshälfte angepeilt.

Trampolinpark in Augsburg wird etwa 4000 Quadratmeter groß

Das Angebot richtet sich nach Firmenangaben an alle Altersklassen. Fast 4000 Quadratmeter wird die Trampolinhalle groß sein. Der Umbau beginnt im Frühjahr. Einer der Geschäftsführer von Air Hop kommt aus Augsburg. Michael Jung sagt: „Als waschechten Augsburger freut mich die Bekanntgabe unseres Standorts in meiner Heimat natürlich ganz besonders.“

Seit zwei Jahren steuere man die deutschlandweiten Air Hop Trampolinparks von der Verwaltungszentrale, die in der Steineren Furt in Lechhausen liegt. Air Hop ist nach eigenen Angaben einer der führenden Betreiber von Trampolinparks in Deutschland und Europa, unter anderem des größten Trampolinparks Europas in Bristol (Großbritannien) mit über 6000 Quadratmetern Parkfläche und bis zu 3000 Besuchern täglich. Das im Jahr 2013 gegründete Freizeitunternehmen mit britischen Wurzeln beschäftigt international derzeit 500 Mitarbeiter, Tendenz stark steigend.