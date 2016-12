2016-12-28 11:39:00.0

Augsburg Augsburg feiert die letzte große Silvestersause im Kongress am Park

Szene-Gastronom Harry Winderl veranstaltet zum zehnten Mal "Get Happy". Danach verabschiedet er sich von diesem Format. Doch es gibt Alternativen in Augsburg an Silvester. Von Miriam Zissler

Zum zehnten Mal veranstalten Harry Winderl und Andreas Kahn gemeinsam eine große Silvestersause in der Kongresshalle – die größte Party zum Jahreswechsel weit und breit. Doch es wird ihre letzte Silvesterparty sein. „Grande Finale heißt es deshalb für mich“, sagt Harry Winderl mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Ein bisschen Wehmut

Denn wehmütig wird der Szene-Gastronom natürlich schon, wenn er sich an die vergangenen Partys erinnert. Etwa als er vor einigen Jahren kurz vor Mitternacht auf dem Dach der Kongresshalle stand um Schwabens größtes Feuerwerk abzufeuern und sich just in diesen Minuten Nebel breit machte und die Besucher die Raketen nicht sehen, sondern nur hören konnten. „Damals wollte ich vor lauter Scham gar nicht mehr von dem Dach runter“, sagt Winderl. Oder als die Party im vollen Gang war und plötzlich überall das Licht anging, weil die Brandschutzanlage Alarm schlug; ein Fehlalarm, wie sich herausstellte. Winderl: „Das Schönste in all den Jahren war, so viele glückliche Menschen zu sehen, die gemeinsam ins neue Jahr feierten.“

ANZEIGE

Damit soll nach der letzten Get-Happy-Party am Samstag nun Schluss sein. „Das hat zwei Gründe: Zum einem wird die Hallenmiete teurer. Zum anderen findet man kaum noch Leute, die an Silvester arbeiten wollen. Auch für diese Party suchen wir noch Personal“, sagt der Gastronom. Mitarbeiter braucht er für die Party einige: mit rund 4000 Besuchern ist es die größte Veranstaltung der Stadt. „Der Vorverkauf läuft besser als die vergangenen Jahre. 3000 Tickets sind schon weg“, sagt Winderl.

Auch in diesem Jahr ist wieder viel geboten: Neben einer Feuer- und Flammenshow gibt es Schwabens größtes Feuerwerk zu sehen. Zwölf DJs werden in zehn verschiedenen Bereichen für die passende Musik sorgen. Unter anderem legen Jörg Muthsam und Tobias Schmidt von hitradio.rt1 Partyhits auf. Soulsängerin Mom Bee wird ab 22.30 Uhr live singen. DJ Fab XL und Fabian Holtz legen 80er Jahre Musik und Hits von Depeche Mode auf. Daneben legt unter anderem DJ NT auf.

Die Zukunft ist offen

Wie Harry Winderl nach der letzten großen Silvestersause im Kongress am Park künftig seinen Jahreswechsel verbringen will, weiß er noch nicht. „Vielleicht werde ich dann glückliche Stunden in den Bergen verbringen oder mir etwas Neues überlegen.“ Nun muss er in den kommenden Tagen aber erst einmal Vollgas geben. „Bis Samstag gibt es noch viel zu tun. Wer auf der Party mitarbeiten will, soll am Freitag einfach ab 9 Uhr morgens zur Kongresshalle kommen. Wir sind da.“ Ein Überblick über die Veranstaltungen an Silvester: Wo es noch Karten gibt und welche Vorstellungen schon ausverkauft sind.

Was in Augsburg an Silvester alles los ist

Kongresshalle „Get Happy 2017“ wird ein letztes Mal mit rund 4000 Besuchern gefeiert. Etwa 800 Karten gibt es noch im Vorverkauf. Diese Tickets gibt es ab 30 Euro (plus Gebühren) unter anderem im Cinemaxx.

„Get Happy 2017“ wird ein letztes Mal mit rund 4000 Besuchern gefeiert. Etwa 800 Karten gibt es noch im Vorverkauf. Diese Tickets gibt es ab 30 Euro (plus Gebühren) unter anderem im Cinemaxx. Kongresshalle Queen-Night ab 17.30 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) im Kongress am Park. Tickets ab 37 Euro im AZ-Kartenservice.

Queen-Night ab 17.30 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) im Kongress am Park. Tickets ab 37 Euro im AZ-Kartenservice. Brechtbühne Oscar (ausverkauft)

Oscar (ausverkauft) Puppenkiste Premiere Kabarett (ausverkauft)

Premiere Kabarett (ausverkauft) Parktheater Für das Smooth-Jazz-Festival gibt es nur noch Restkarten. Tickets für etwa 80 Euro (Sitzplätze) und Laufkarten (60 Euro) gibt es im AZ-Kartenservice oder unter der Reservierungshotline 0821/9062222. Beginn: 21.45 Uhr.

Für das Smooth-Jazz-Festival gibt es nur noch Restkarten. Tickets für etwa 80 Euro (Sitzplätze) und Laufkarten (60 Euro) gibt es im AZ-Kartenservice oder unter der Reservierungshotline 0821/9062222. Beginn: 21.45 Uhr. Heilig-Kreuz-Kirche Für das Silvesterkonzert (Leitung Heinz Dannenbauer) gibt es Karten im AZ-Kartenservice. Beginn: 22 Uhr.

Für das Silvesterkonzert (Leitung Heinz Dannenbauer) gibt es Karten im AZ-Kartenservice. Beginn: 22 Uhr. Augustanasaal Die Fledermaus (ausverkauft)

Die Fledermaus (ausverkauft) Evangelisch St. Ulrich Das Silvesterkonzert findet um 20 Uhr statt. Karten beim AZ-Kartenservice.

Das Silvesterkonzert findet um 20 Uhr statt. Karten beim AZ-Kartenservice. Spectrum-Party Silvesterparty mit DJ Franky. Beginn: 21 Uhr. Karten für 12 Euro (plus Gebühren) beim AZ-Kartenservice oder an der Abendkasse.

Silvesterparty mit DJ Franky. Beginn: 21 Uhr. Karten für 12 Euro (plus Gebühren) beim AZ-Kartenservice oder an der Abendkasse. Kantine In der Kantine im Kulturpark West (ehemalige Reese-Kaserne) gibt es den elektronischen Jahreswechsel. Elektro und Techno auf drei Bereichen. Beginn: 22 Uhr. Karten gibt es für 20 Euro beim AZ-Kartenservice, im Weissen Lamm, Internet oder an der Abendkasse.