2017-02-25 14:11:00.0

Hollaria-Faschingsgala Augsburg kann Fasching - ziemlich gut sogar

Die Hollaria lädt in Augsburg zum großen Ball und viele kommen. Wer wie verkleidet war. Von Nicole Prestle

1000 Gäste kamen Freitagabend zur Hollaria Gala in den Kongress am Park.

Augsburg, sagen viele, sei eine tolle Stadt. Nur eines, das könne sie nicht: Fasching. Oft sind es die Augsburger selbst, die das behaupten – wahrscheinlich, weil sie auch nicht gerade als große Jecken bekannt sind.

Nehmen wir zum Beispiel den CSU-Bundestagabgeordneten Volker Ullrich. Er sei, sagte er am Freitagabend am Rand der Hollaria Faschingsgala im Kongress am Park, „nicht so der Faschingstyp“. Vielleicht war er deshalb auch nicht verkleidet, sondern in Smoking und Fliege zum Ball gekommen. Und was geschah dann? Er fühlte sich bestens unterhalten oder, um es mit dem Motto des Abends zu sagen, „total verhext“.

ANZEIGE

Eine Show, nicht nur wegen der Kostüme

Gut 1000 Gäste tanzten an diesem Freitag auf dem nach seinem Gründer benannten Gustl Merkle Ball – und staunten. Das Programm der Hollaria nämlich ist nicht nur dank der opulenten Kostüme eine Show. Die Faschingsgesellschaft ist auch für ihre Hebefiguren bekannt und so wirbeln die Männer im Lauf des Auftritts ihre Frauen weit nach oben in die Luft, stemmen sie auf Armen, balancieren sie auf ihren Schultern und sehen dabei auch noch ziemlich entspannt aus.

Ein eigener Trainer für schwere Figuren

Monatelang wird jedes Jahr für die Show trainiert, sagt Hollaria-Präsident Georg Rehm. Dafür, dass alles gelingt, sorgt Erhard Gagger, der von Beruf Schreiner ist, aber schon früh zu tanzen begann. Auch die Mitglieder der Kinder-, Mittel- und Jugendgarde probieren sich bei der Hollaria schon an leichteren Hebeübungen.

Der kleine Prinz ist erst sieben

Absolut entzückt war das Publikum am Freitag von Kinderprinzenpaar Marlene I. und Vincent I. Der kleine Prinz ist gerade einmal sieben Jahre alt, doch schüchtern wirkt er beim Auftritt nicht. Souverän tanzten auch Melanie I. und Christian III. übers Parkett, was genau genommen ein Wunder ist: Über 50 Auftritte haben das Prinzenpaar und seine Garde in dieser Saison schon hinter sich. Am Abend des Faschingsdienstag werden es 80 sein.

„Manchmal treten sie acht mal am Tag auf“, sagt Georg Rehm. Wie zum Beweis trägt er am Freitag rund ein Dutzend Orden um den Hals: „Der ist von unserer Kindergarde, der ist aus Lauingen, der aus...“ Man kommt herum in Bayern, wenn man zur Hollaria gehört.

Verkleidet oder in großer Abendrobe

Für viele Gäste ist der Besuch der Gala ein gesellschaftlicher Höhepunkt. Als Gäste waren am Freitag neben Oberbürgermeister Kurt Gribl, der Konsul der Hollaria ist, und seiner Frau Sigrid Gribl auch Bürgermeisterin Eva Weber und Baureferent Gerd Merkle dabei. Alle hatten sich für Abendgarderobe entschieden.

Ordnungsreferent Dirk Wurm kam – wie auch Arbeitsamtschef Reinhold Demel – als Pirat, ging aber im Lauf des Abends seines aufgeklebten Barts verlustig. Ein Glück für Demel, dass seiner echt ist. Entertainer Chris Kolonko trug einen langen roten Gehrock und üppign Federkopfschmuck, häufig gesehen wurden an diesem Abend getreu des Mottos auch einige Hexen und Untote.

Ein Ausflug in die 80er

Moderiert wurde der Abend von Gerd Meyer, zu später Stunde gab es mit Stargast Markus („Ich geb Gas, ich will Spaß“) einen musikalischen Ausflug in die 80er. Und das Fazit am Schluss? Augsburg kann Fasching. Ziemlich gut sogar.