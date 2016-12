2016-12-29 06:41:00.0

Fliegerbombe Augsburg macht Schlagzeilen am Ende der Welt

Auch auf Feuerland wird die Bombenentschärfung aus Augsburg vermeldet – als Spitzennachricht für Urlauber. Von Michael Hörmann

Die Bombenentschärfung am ersten Weihnachtsfeiertag in Augsburg war ein Thema, das bundesweit und international große Beachtung in allen Medien fand. Die geglückte Entschärfung war eine der Hauptnachrichten am Sonntag auf allen Kanälen. Fernsehsender berichteten nahezu stündlich in deutsche Wohnzimmer über die Evakuierung von großen Teilen der Stadt. Sie informierten umfassend darüber, dass 54000 Augsburger ihre Wohnungen für mehrere Stunden verlassen mussten. In der Schutzzone durfte niemand sein – gezeigt wurden Bilder einer menschenleeren Stadt.

Zwei Augsburger sind auf mehrwöchiger Reise

Zwei Augsburger, die in der Schutzzone leben, waren am Sonntag, dem Tag der Entschärfung, weit weg. Zeitig vor dem Bombenfund hatten sie sich auf eine mehrwöchige Reise begeben. Eine Kreuzfahrt in Südamerika ist das Urlaubsziel. Die beiden wollen jetzt nur nicht ihren Namen in der Zeitung lesen, da sie in ihrer Abwesenheit nicht das Ziel von Einbrechern sein wollen. Dass sie aber über die Entwicklung in ihrer Heimat täglich bestens informiert sind, lassen sie gerne wissen.

ANZEIGE

+++ Hintergründe, Bilder, Videos: Hier geht es zu unserem Themen-Special +++

Und wir reden hier von einer Entfernung von mehr als 13500 Kilometern Luftlinie. „Augsburg macht Schlagzeilen am Ende der Welt“, hieß es in einer kurzen Nachricht der Urlauber. Als das Kreuzfahrtschiff am Dienstag in Ushuaia (Argentinien, Feuerland) einlief, gab es die druckfrische Bordzeitung für die Reisenden aus Deutschland. Die Hauptnachricht der Tagesrundschau lautete: „Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft“.

Die beiden Augsburger sind sicher, dass ihre Herkunft bei der Entscheidung der Redaktion der Tagesrundschau keine Rolle gespielt haben dürfte.

Mehr zu Fliegerbombe und Evakuierung: