2017-06-21 06:47:00.0

Fußball Augsburger Arzt macht die U21-Nationalelf fit

Der Augsburger Arzt Hanns Christian Harzmann betreut die U21-Nationalelf. Während der EM in Polen rückte ein Torjubel den Mann ins Rampenlicht, der als Physiotherapeut begann. Von Veronika Braun

Sonntag. 44. Minute im EM-Spiel Deutschland gegen Tschechien. Er hat gerade das 1:0 geschossen, da stürmt der 21-jährige Offensiv-Spieler Max Meyer zur Trainer-Bank – und nimmt ihn in die Arme: Hanns Christian Harzmann. Wen bitte? Der 46-Jährige, der nach seiner Schulzeit in Augsburg erst Physiotherapeut und dann Arzt wurde, ist seit 2010 der Medizinische Betreuer der U-21-National-Fussballmannschaft der Männer.

Mit den „Jungen Wilden“ reist er seitdem immer wieder durch die Welt. Das ist nicht nur körperlich anstrengend, „da wir oft bis spät in die Nacht hinein behandeln“, erzählt Harzmann. So muss der zweifache Familienvater auch manches Mal zu seiner ganz eigenen Geheimwaffe greifen, denn: „Oft geht es nicht nur um den äußerlichen Schmerz, sondern darum, die Seele zu bandagieren.“

ANZEIGE

Harzmann ist nicht nur Arzt, sondern auch Motivator

Genau das hat er vor dem ersten Gruppen-Spiel gegen Tschechien (2:0) bei Max Meyer getan. Offenbar mit Erfolg. Der Spieler von Schalke 04 gilt als Riesen-Talent. Vor Turnierbeginn hatten ihn eine Sommergrippe und eine Verletzung in der Kniekehle gebremst. Entsprechend war er „geknickt“. Doch das Offensiv-Spiel unter Trainer Stefan Kuntz liegt ihm offenbar. Der enorme Team-Geist, „der uns 2016 bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille eingebracht hat, beflügelt ihn sicher auch“. Für Harzmann unvergesslich: „Die Jungs, auf die kurz vorher keiner einen Cent gesetzt hätte, spielten im Finale allein für ihren Horst (Hrubesch)“, schwärmt der fast Zwei-Meter-Mann. Der Kader wollte seinem Trainer so gerne seinen Abschied mit einem Sieg vergolden – doch es wurde Silber: „Von ihm habe ich sehr viel gelernt, was Teamgeist und Motivation angeht.“

Motivieren – das ist seine Sache: „Mit jungen Leuten zu arbeiten, liegt ihm einfach im Blut“, sagt seine Mutter Barbara Harzmann. Die Augsburgerin ist Tochter der verstorbenen Augsburger Bauunternehmerin Gerda Sylge. Auf deren Anwesen in der Frölichstraße, dem heutigen Riegele-Biergarten, wohnte der damals 19-Jährige. Während seiner Ausbildung zum Physiotherapeuten an der Berufsfachschule (BFS) des Klinikums war sein Vater Rolf Harzmann Ärztlicher Direktor und Chef der Urologischen Klinik.

Es war nicht immer einfach, „Sohn von“ zu sein. Schon gar nicht als „kleiner“ Krankengymnastik-Lehrling – auf der anderen Seite der „hohe“ Professor. „Für die Leute drumherum war das schwierig, für uns beide nie“, sagt er. Und das ist heute noch so – auf Augenhöhe können sich beide begegnen. Mittlerweile ist der Junge tatsächlich der aktivere, denn der Senior, ehemaliger Stadtrat, ist von fast allen Ämtern zurückgetreten. Schon während der Ausbildung zum Krankengymnasten hatte er seinem Sohn prophezeit: „Das wird dir nicht reichen“, so der Professor.

Disziplin und Ehrgeiz zeichnen Harzmanns Weg

Sein Sohn wollte mehr – er biss sich durch, allen Neidern im BFS zum Trotz. 1994 begann er, zum Medizin-Studium nach München zu pendeln. Mit ein Grund: Seit 1988 war er beim TSV Haunstetten Basketball-Abteilungsleiter. 1992 hatte er mit Radio Fantasy das „Fantasy Team“ gegründet. Das schaffte es in die Regionalliga und verpasste knapp den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Sieben Jahre später zog es ihn nach München, wo er an verschiedenen Kliniken arbeitete, bevor er 2007 eine Praxis für Orthopädie und Sportmedizin eröffnete. Hier arbeitet er mit einem Team aus Physiotherapeuten und Osteopathen Hand in Hand. Seit 2013 ist er Mitglied des Mannschafts-Teams der Basketballer des FC Bayern und wurde 2014 Deutscher Basketballmeister mit dem FC Bayern – als Arzt wohlgemerkt.

Aber auch Fußball lag ihm schon immer: „Schon als Achtjähriger brachte er seinen drei Geschwistern und deren Freunden das Dribbeln bei“, erinnern sich seine Eltern. Dribbeln können die U-21-Jungs mehr als gut. Sie brauchen andere Hilfe. Vielleicht benötigt das aktuelle Sorgenkind Niklas Stark, der sich im ersten Spiel verletzte, Doc Harzmanns heilende Hand – oder seine spezielle Geheim-Waffe für den entscheidenden Schuss.