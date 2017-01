2017-01-16 18:46:00.0

Gewerkschaften Augsburger DGB-Chef Helmut Jung hört auf

Der langjährige DGB-Chef Helmut Jung geht in Rente. Seine Nachfolgerin Silke Klos-Pöllinger kennt Augsburg schon. Was der 61-Jährige jetzt vor hat. Von Michael Hörmann

Er ist das Gesicht, das die Menschen im Wirtschaftsraum Augsburg mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und dessen Arbeit vor Ort verbinden: Seit dem Jahr 1990 steht Helmut Jung an der Spitze der Organisation. Jetzt verabschiedet sich der 61-Jährige mit einem Altersteilzeitmodell in die Rente. Die Nachfolge ist geklärt. Silke Klos-Pöllinger, 45, wird Anfang März neue Regionsgeschäftsführerin des DGB Schwaben.

Silke Klos-Pöllinger studierte nach einer Ausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst Politikwissenschaft an der Universität Augsburg. Die Diplom-Politologin war seit 2004 als Gewerkschaftssekretärin für den Landesbezirk Bayern der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) tätig. Dort war sie unter anderem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Zielgruppenarbeit und die Betreuung Europäischer Betriebsräte zuständig. Den DGB und die schwäbischen Gewerkschaften kennt die neue DGB-Chefin aus ihrer Tätigkeit als DGB-Organisationssekretärin in Augsburg. Dies war in den Jahren 1998 bis 2004.

ANZEIGE

Jung ist gelernter Maurer

Seinen anstehenden Abschied aus dem Berufsleben geht Gewerkschafter Jung, der gelernter Maurer ist, mit Elan an: „Mir geht es hervorragend.“ Eines hat er sich für die Zeit ab März vorgenommen: „Nichts. Ich will die Dinge auf mich zukommen lassen.“ Die Erfahrung lehre, sagt Jung, dass große Pläne für die Rente oftmals anders ausgehen als gedacht: „Aber sicher ist. Langweilig wird mir nicht.“ Wer 27 Jahre lang die gewerkschaftliche Arbeit in Augsburg bestimmt, hat einiges mitgemacht und erlebt. Als Organisator der 1.Mai-Feierlichkeiten in Augsburg gab es einen traditionellen Tag im Jahr, auf den Helmut Jung großen Wert legte. Was bleibt im Rückblick? Jung sagt: „Ich denke, der Anstoß für die Initiative ,Arbeit für Augsburg’ ist etwas, wovon die Region für viele Jahre hinweg profitiert hat.“ Es ist ein Runder Tisch, an dem Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gewerkschaft gemeinsam nach Antworten suchen, um anstehende Probleme und Herausforderungen anzugehen.

Matthias Jena, Vorsitzender des DGB Bayern, sagt zum anstehenden Wechsel: „Ich freue mich, dass es mit Silke Klos-Pöllinger gelungen ist, eine engagierte junge Gewerkschafterin aus Schwaben für dieses Amt zu gewinnen, die sowohl die Situation in den Betrieben, wie auch die Arbeit des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften genau kennt.“ Sein Dank gehe an Helmut Jung für dessen langjähriges Engagement.

Silke Klos-Pöllinger wird jetzt ein Jahr Zeit haben, um sich in ihrer neuen Funktion zu bewähren. Dann muss sie bei einem Kongress von den Delegierten im Amt bestätigt werden. Rund 100000 Menschen in Schwaben sind in den Einzelgewerkschaften unter dem Dach des DGB organisiert. »Kommentar