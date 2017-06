2017-06-09 18:36:00.0

Nahverkehr Augsburger Fahrgäste müssen ab Sonntag mehr zahlen

Der AVV erhöht die Preise im Schnitt um 3,25 Prozent. Speziell bei Einzelfahrschienen und Streifenkarten fällt die Erhöhung aber massiver aus. Auf ein besser zugeschnittenes Tarifangebot müssen die Passagiere noch warten. Von Stefan Krog

Fahrgäste von Bus, Tram und Regionalzügen im Raum Augsburg müssen ab Sonntag teils deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund wird seine Preise im Schnitt um 3,25 Prozent erhöhen. Allerdings ist diese Zahl etwas irreführend: Während die Erhöhungen im Abo-Bereich je nach Preisstufe sehr gemischt ausfallen (zwischen 0 und neun Prozent), wird bei Einzelfahrscheinen und Streifenkarten durch die Bank stärker hingelangt.

Die Streifenkarte wird um 4,9 Prozent teurer

ANZEIGE

Beispiel: Die Streifenkarte wird statt 10,30 künftig 10,80 Euro kosten – das ist eine Erhöhung um 4,9 Prozent. Beim Einzelfahrschein in der Stufe 1 beläuft sich die Erhöhung auf 7,4 Prozent (1,45 statt 1,35 Euro). Beim Umwelt-Abo in der Preisstufe 2 ändert sich hingegen gar nichts.

Hintergrund für die ungleiche Preiserhöhung ist die große Tarifreform im AVV, die zum Jahreswechsel kommen soll. Sie sieht wie berichtet neue Ticketangebote vor und will die Nutzer vom Einzelfahrschein in Richtung Abo ziehen – indem die Einzeltickets teurer werden, das Abo hingegen attraktiver gemacht wird. Die jetzige Preiserhöhung soll diese Entwicklungen schon vorweg nehmen – der AVV will seine Tarifreform gegenüber den Kunden nämlich nicht als Preiserhöhung verkaufen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Teils zahlen Fahrgäste für einige Ticketbereiche jetzt schon mehr, ohne etwas davon zu haben.

Vor eineinhalb Jahren

Die letzte turnusgemäße Tariferhöhung ist inzwischen eineinhalb Jahre her. Somit ist es nicht ungewöhnlich, dass aufgrund höherer Personal- und Energiekosten wieder einmal an der Preisschraube gedreht wird. Ursprünglich war aber vorgesehen, die große Tarifreform bereits im Januar oder April 2017 durchzuziehen – Preiserhöhungen wurden deswegen zuletzt ausgesetzt. Weil inzwischen die Kosten davongaloppieren, werden nun die Preise erhöht. Die Tarifreform soll nun zum kommenden Jahreswechsel kommen. In zwei Wochen sollen die Gremien von Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg und Dillingen (das sind die Gesellschafter des AVV) endgültig grünes Licht geben. Es gibt noch Gesprächsbedarf, weil die Umlandgemeinden Gersthofen, Stadtbergen, Neusäß und Friedberg ihre Bürger durch die Reform schlechter gestellt sehen. Allerdings ist dazu eine Lösung in Aussicht.

Eckpunkte der großen Tarifreform sind im Stadtgebiet die Zusammenlegung der bisherigen Zonen 10 und 20 zu einer Einheitszone für Einzelfahrscheine und Streifenkarten. Als Kompensation soll es ein Kurzstreckenticket geben. Abos gibt es nach wie vor für die einzelnen Zonen zu kaufen. Ausnahme: Eingeführt wird ein neues Sparabo, das ab 9 Uhr im ganzen Stadtgebiet gilt und monatlich umgerechnet 30 Euro kosten soll.

Preise: Ein Problem aus Sicht der Kundschaft.