2018-01-27 08:53:00.0

Augsburg Augsburger Geschäftsmann sitzt in Haft

Er war in Politik und Gesellschaft in Augsburg ein bekanntes Gesicht. Im November wurde ein 40-jähriger Geschäftsmann auf einem Campingplatz in Norditalien festgenommen, seit dieser Woche sitzt er nun im Gablinger Gefängnis in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass gegen den Mann wegen des Verdachts des Betrugs und der versuchten Nötigung ermittelt wird. Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai bestätigte zudem, dass der frühere Versicherungsvertreter in dieser Woche von den italienischen Behörden an die deutsche Justiz überstellt worden ist.

Anzeige der Sparkasse?

Der 40-Jährige ist in Augsburg kein Unbekannter. Er war in Politik und Gesellschaft vernetzt und unterstützte die CSU. Der Chef einer Versicherungs-Agentur lebte zuletzt mit seiner Familie auf Mallorca. Mit dem Versicherungskonzern, für den er früher in Augsburg tätig war, lag er zuletzt im offenen Clinch, auch über finanzielle Fragen. Es gab Rechtsstreitigkeiten und gegenseitige Anzeigen. Im aktuellen Ermittlungsverfahren geht es aber dem Vernehmen nach wohl in erster Linie um eine Strafanzeige der Stadtsparkasse gegen den 40-Jährigen. Er soll Kreditlinien überzogen und dabei offenbar die Bank getäuscht haben. Im November wurde er dann in Italien festgenommen. Die Augsburger Staatsanwaltschaft hatte den 40-Jährigen inzwischen mit einem europäischen Haftbefehl suchen lassen.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg will sich gegenwärtig nicht zu Einzelheiten des Verfahrens äußern. Auch der Verteidiger des Mannes, der Augsburger Anwalt Walter Rubach, sagte auf Anfrage, er könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Stellungnahme abgeben. (jöh)