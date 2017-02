2017-02-13 17:26:41.0

Universität Augsburg Augsburger Jura-Studenten schreiben Prüfungen im "Eventcenter"

Manchmal geht der Uni Augsburg der Platz für Großprüfungen aus. Dann müssen die Studenten umziehen. Deshalb schreiben die Jura-Studenten ihre Prüfungen an einem ungewöhnlichen Ort. Von Christian Mühlhause

Normalerweise wird im „Eventcenter“ in Königsbrunn ausgelassen gefeiert. Dort finden unter anderem Hochzeiten und Familienfeiern statt. Dass die Jura-Studenten der Universität ihren Aufenthalt dort als Ereignis, das Spaß macht, empfinden, darf aber wohl bei den meisten bezweifelt werden. Sie kommen am Dienstag, 14. Februar, nämlich nicht zum Feiern, sondern um ihre Semesterprüfungen zu schreiben.

Besonders Juristen und Wirtschaftswissenschaftler trifft es oft

„Für Großprüfungen weicht die Juristische Fakultät aus Kapazitätsgründen auf externe Räumlichkeiten aus. Normalerweise gehört dazu auch die Messe Augsburg. Diese steht diesmal aber erst ab Donnerstag zur Verfügung, weswegen die Juristen nach Königsbrunn ausweichen“, informiert Michael Hallermayer, Pressesprecher der Universität Augsburg. Die Allgemeine Studierendenvertretung erinnerte die Studenten zur Sicherheit daran, dass sie das Stadtgebiet verlassen. „Bitte denkt daran, Königsbrunn ist in der Zone 30 und nicht von eurem Semesterticket gedeckt“, heißt es bei Facebook.

ANZEIGE

Dass die Studenten, den Campus verlassen müssen, um am Semesterende ihre Prüfungen zu schreiben, kommt regelmäßig vor. Auch der Sigma-Park an der Werner-von-Siemens-Straße wird seit Jahren genutzt und auch die Kongresshalle wurde in der Vergangenheit schon angemietet. Besonders oft müssen Rechtswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler aufgrund der vielen Prüfungen umziehen. So nimmt jeder der rund 4000 Wirtschaftswissenschaftler an mehreren Prüfungen pro Semester teil.

Die Möblierung spielt bei der Entscheidung eine Rolle

Die Universität meldet ihren Platzbedarf immer bei der „Immobilien Bayern Gesellschaft“ an oder schlägt dem Tochterunternehmen des Freistaates Bayern geeignete Örtlichkeiten vor. In die Entscheidung, welche Objekte angemietet werden, ist die Universität eingebunden. Entscheidungskriterien sind unter anderem die Möblierung, die Klimatisierung, die Erreichbarkeit sowie die Verfügbarkeit einer Lautsprecheranlange.