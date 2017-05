2017-05-03 13:02:19.0

Augsburg Augsburger Polizei hat bundesweit die beste Aufklärungsquote

Die Augsburger Polizei kann bundesweit die beste Aufklärungsquote vorweisen. Auf Platz zwei und drei folgen ebenfalls Städte aus Bayern.

68,6 Prozent aller Verbrechen konnten die Augsburger Polizeibeamten im vergangenen Jahr aufklären. Damit erreichten sie bundesweit bei den 39 deutschen Städten mit mehr als 200.000 Einwohner den ersten Platz. Die Nürnberger Polizei folgt mit 63,6 Prozent auf Platz zwei, die Münchner Polizei mit 62,5 Prozent auf Platz drei.

München bleibt 2016 die sicherste Großstadt

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lobte die "harte und akribische Arbeit unserer hochmotivierten Polizei". Er zog einen Vergleich zu anderen Großstädten: In Köln werden zum Beispiel nur 44,9 Prozent aller Verbrechen aufgeklärt, in Düsseldorf sind es 41,2 Prozent. Die schlechteste Aufklärungsquote hat Berlin mit 40,5 Prozent. Innenminister Joachim Herrmann erklärt sich den Erfolg bayerischer Städte mit der nachhaltigen Personalpolitik der bayerischen Polizei: "Während Nordrhein-Westfalen als vergleichbares Flächenland nur 255 Polizisten pro 100.000 Einwohner zählt, sind es im Freistaat 282 Polizeibeamte auf 100.000 Einwohner", teilte das Innenministerium in München mit.

Auch bei der Zahl der Verbrechen liegen die bayerischen Großstädte vorne: Unter den deutschen Großstädten mit mehr als 200.000 Einwohner ist München die sicherste Großstadt: Die Polizei verzeichnete 6696 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Augsburg folgt mit 7661 Straftaten pro 100.000 Einwohner auf Platz zwei. Nürnberg belegt Rang sieben.

Augsburger Polizei klärt jeden dritten Wohnungseinbruch auf

Die Aufklärungsrate bei Wohnungseinbrüchen liegt bundesweit noch immer bei niedrigen 16,9 Prozent. In Bayern liegt sie durchschnittlich bei 18,9 Prozent. Augsburg sticht positiv heraus. Hier wird etwa jeder dritte Wohnungseinbruch aufgeklärt. kos

