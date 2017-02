2017-02-15 09:33:00.0

Augsburg Augsburger Rot-Kreuz-Helfer hilft in Flüchtlingslager in Uganda

Peter Hoffmann wird als Trinkwasser-Experte in einem Camp an der Grenze zum Süd-Sudan im Einsatz sein. Was genau ihn dort erwartet, weiß er noch nicht.

Der Augsburger Peter Hoffmann reist noch an diesem Wochenende als Auslandsdelegierter für das Deutsche Rote Kreuz nach Uganda. Dort wird er als Trinkwasser-Experte in einem großen Flüchtlingslager an der Grenze zum Südsudan Hilfe leisten. Die Situation dort verlangt Unterstützung bei der Wasserversorgung und Grundhygiene, zur Vermeidung von Epidemien, so das Rote Kreuz.

Rund vier Wochen wird Peter Hoffmann ehrenamtlich in Uganda im Einsatz sein. Was genau ihn nach den Einreiseformalitäten erwartet, weiß er noch nicht. „Es sind bereits Rot-Kreuz-Helfer unten, die schon eine Evaluation gemacht haben“, sagt der Augsburger. Geplant ist, dass er gemeinsam mit einen Konsortium aus drei Nationen die Wasserversorgung unterstützen soll. Dazu wird das Rote Kreuz eine Aufbereitungsanlage nach Uganda einfliegen, die von den Helfern installiert wird. „Wie genau wir das realisieren, werden wir vor Ort sehen“, sagt Peter Hoffmann. „Es ist jedes Mal eine Überraschung und wir werden uns sicher an die Gegebenheiten anpassen müssen.“

Seit 17 Jahren beschäftigt sich Peter Hoffmann ehrenamtlich beim Bayerischen Roten Kreuz mit der Trinkwasseraufbereitung. Ehrenamtliche Auslandseinsätze sind für den 56-Jährigen nichts Neues. Er leistete schon bei mehreren Katastrophen weltweit mit dem Roten Kreuz Hilfe, darunter in Haiti, Pakistan, Bangkok, Tunesien oder der Ukraine. Daneben ist der zweifache Familienvater außerdem aktives Mitglied der BRK-Wasserwacht in Haunstetten. (AZ)