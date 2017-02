2017-02-14 20:00:00.0

Nazi-Vergangenheit Augsburger Werner-Egk-Grundschule könnte umstrittenen Namen aufgeben

In Oberhausen ist eine Grundschule nach dem Komponisten Werner Egk benannt. Der hatte einst gute Kontakte zum NS-Regime. Eine Nachricht aus NRW könnte nun Folgen haben. Von Miriam Zissler

Der Namenspatron der Oberhauser Grundschule, Werner Egk, hat einen Lehrer aus Nordrhein-Westfalen auf den Plan gerufen. Hans-Georg Kalbhenn aus Espelkamp stört sich an der NS-Vergangenheit Egks. Seit Monaten tauscht er deshalb Emails mit Schulleiterin Claudia Kirsch aus.

Der 68-Jährige kann nicht verstehen, dass eine Schule den Namen eines Mannes trägt, der für seine Musikkomposition für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin eine Medaille von Adolf Hitler erhielt und der es im Zweiten Weltkrieg auf die „Gottesbegnadetenliste“ schaffte. Dort waren über 1000 Künstler aufgelistet, die dem nationalsozialistischem Regime wichtig erschienen.

ANZEIGE

„Ich bin kein Musikwissenschaftler, kein Politiker und auch in keiner Organisation tätig“, sagt der pensionierte Lehrer Kalbhenn. Er wolle aber auf das Thema aufmerksam machen und einen Denkprozess starten. Kalbhenn: „Werner Egk ist Ehrenbürger in München und in seiner Geburtsstadt Donauwörth. Nach ihm sind in ganz Deutschland Straßen und Schulen benannt.“ Bislang hat sich Kalbhenn mit seinem Denkanstoß aber nur an Einrichtungen in Donauwörth und Augsburg gewandt.

Grundschule könnte Namen aufgeben

Während der 68-Jährige aus Donauwörth so gut wie keine Reaktionen bekam, wird in Augsburg nun über die Namensgebung diskutiert. Im Bildungsausschuss spracht Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg) das Thema an. Bildungsreferent Hermann Köhler (CSU) erläuterte daraufhin die Hintergründe: „Die Schule ist damit befasst. Sie hat signalisiert, dass sie keine Probleme damit hätte, den Namen aufzugeben und sich Grundschule Oberhausen zu nennen“, sagte Köhler.

Die Einrichtung wurde erst 1994 so genannt. „Mein Vorgänger hat sich damals für den Namen stark gemacht. Er wurde vom Stadtrat und von der Regierung von Schwaben bestätigt. Die Schulfamilie hängt allerdings nicht daran“, betont Schulleiterin Claudia Kirsch. Der Elternbeirat traf sich zu dem Thema.

Kultusministerium sieht kein Problem

Geprüft wird der Name derzeit auch im Staatlichen Schulamt in Augsburg. „Wir haben bei der Stadt München nachgefragt, die Egk als Ehrenbürger listet. Dort gilt sein Name nicht als beschädigt. Auch das Kultusministerium sieht in der Namensgebung der Werner-Egk-Grundschule kein Problem. Dort heißt es, dass die Schulfamilie das ausdiskutieren soll“, sagt Rechtsdirektorin Melanie Haisch. Mit den „Gräueltaten“ eines Wernher von Braun sei das Verhalten Werner Egks nicht vergleichbar, betont Haisch. Dennoch: Das Friedberger Gymnasium hatte den Namen Egks nach einer langen Diskussion im Februar 2014 abgelegt.

Haisch hält die Erstellung eines „fundierten Gutachtens“ eines Historikers für sinnvoll. Ein solches Gutachten könnte ans Tageslicht bringen, wie stark Werner Egk vom nationalsozialistischen System profitierte. „Es könnte zeigen, inwieweit er mit seinem Namen für das System eintrat und was er gezwungenermaßen mitmachte“, sagt Angela Bachmair von der Augsburger Erinnerungswerkstatt. Die Bürgerinitiative, die die Erinnerung an NS-Opfer wach halten will, engagiert sich auch in der Kommission Erinnerungskultur, die kommende Woche wieder tagen wird. Dort werden strittige Straßennamen mit brauner Vergangenheit Thema sein.

Bitte keine Geschichtsglättung

Verena von Mutius (Grüne), eine Initiatorin des Netzwerks, hält strittige Namensnennungen bei Schulen und Straßen nicht für vergleichbar: „Bei Straßen muss nicht jeder strittige Name verschwinden, sonst hat das etwas von Geschichtsglättung. Oft hilft es, wenn ein Hinweisschild angebracht wird. Bei Schulen ist es etwas anders. Wichtig wäre ein ergebnisoffener Diskussionsprozess mit der Schulfamilie“, sagt sie.

Bereits am Dienstag stellten die Freien Wähler Augsburg einen Antrag an den Ältestenrat zur Namensänderung der Oberhauser Werner-Egk-Schule. „Aufgrund dieser Aktivitäten im Nationasozialismus ist Werner Egk als Namenspatron und somit als Vorbild für eine Grundschule nicht tragbar“, schreibt Volker Schaftitel an Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) und zitiert außerdem aus einem Urteil der Spruchkammer München-Land vom 17. Oktober 1947.

„Jeder, der seine Leistung und seinen Namen dem Nationalsozialismus zur Verfügung stellte, hat damit eine Schuld auf sich geladen. Auch Werner Egk kann dieser Vorwurf nicht erspart werden.“