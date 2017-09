2017-09-24 12:10:35.0

Augsburg Augsburgs Theater hat eine neue Heimat

Die Spielstätte des Augsburger Theaters im Martinipark wurde eröffnet. In sechs Monaten ist in zwei ehemaligen Fabrikhallen eine neue Bühne samt Probenräumen entstanden.

Die Entscheidung fiel vor etwas weniger als einem Jahr, Baubeginn war im März. Dass das Theater Augsburg am heutigen Sonntag im Martinipark eine neue Spielstätte eröffnen kann, kommt laut Intendant André Bücker damit einem "kleinen Theaterwunder" gleich.

Noch sind zwar nicht alle Räume fertig, vor allem hinter den Kulissen muss bis zur ersten Premiere nächsten Sonntag noch nachgelegt werden. Aber dies nimmt das neue Team des Dreispartenhauses nun gelassen.

Diesen Sonntag wird erst einmal gefeiert, um 16 Uhr gibt es bei der Spielzeitshow zum Auftakt Einblicke in Produktionen, die diese Saison zu sehen sein werden. Auch die neuen Ensemblemitglieder stellen sich vor, es gibt Rallyes und Spiele, bei denen sich Besucher mit Künstlern messen können.

Gribl: Martinipark keine Interimsspielstätte

Oberbürgermeister Kurt Gribl betonte in seiner Eröffnungsrede am Vormittag, dass der Martinipark für ihn keine Interimsspielstätte ist. "Das Schiff Theater ist nach einer langen Odyssee wieder in einem Heimathafen angekommen." Das Schiff wird dort voraussichtlich bis zum Jahr 2023 "ankern". Dann soll das frisch sanierte Große Haus am Kennedyplatz wieder eröffnen.

Lesen Sie mehr dazu in unserem Vorbericht.