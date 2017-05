2017-05-03 17:48:00.0

Augsburg Auto brennt in Pfersee

In der Leitershofer Straße hat ein Fahrzeug Feuer gefangen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Im Augsburger Stadtteil Pfersee hat am späten Mittwochnachmittag ein Auto Feuer gefangen. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Brand im Bereich des Kreisverkehrs in der Leitershofer Straße; verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Augenzeugen berichten, dass es in dem Bereich eine starke Rauchentwicklung gibt. Die Feuerwehr ist vor Ort, um das Auto zu löschen. Es kommt zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. (jaka)