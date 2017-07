2017-07-12 21:41:15.0

Augsburg Auto fährt Radfahrer an und fährt davon

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der in Augsburg einen 81 Jahre alten Radfahrer angefahren haben und danach einfach weitergefahren sein soll.

Der Radfahrer habe am Mittwoch an einer Kreuzung einen Stoß bemerkt und sei daraufhin gestürzt, teilte die Polizei mit. Er schlug kopfüber auf dem Boden auf. Zwei Passanten kümmerten sich um den 81-Jährigen, der nach dem Unfall verletzt in seine Wohnung ging und dort die Polizei verständigte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Von dem Autofahrer fehlte auch wenige Stunden nach dem Unfall jede Spur. Die Passanten hatten berichtet, dass der Autofahrer mit Vollgas davongefahren sei. dpa/AZ