2017-01-23 18:10:00.0

Augsburg Auto gerät auf die Straßenbahngleise der Linie 6

Zwischenfall auf der Straßenbahnlinie 6 am Montag: Ein Auto war auf die Gleise geraten - an einer Stelle, die früher öfter für Probleme sorgte.

Fahrgäste der Straßenbahnlinie 6 mussten am Montag zwischenzeitlich auf Busse umsteigen. Nach Auskunft der Stadtwerke war im Bereich der Amberger Wiese (Haltestelle Textilmuseum) ein Auto in die Gleise geraten. Dort hatte es früher häufiger Probleme gegeben; zuletzt war die Stelle unproblematisch, so die Stadtwerke. (mb)