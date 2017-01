2017-01-09 16:19:27.0

Augsburg Auto prallt gegen Bankgebäude

Ein Auto ist am Montagnachmittag gegen das Gebäude der Augustabank geprallt. Die Schießgrabenstraße war vom Königsplatz bis zur Stettenstraße gesperrt.

Das Auto fuhr gegen 14.30 Uhr ohne Fremdeinwirkung gegen das Gebäude. Die Polizei vermutet deshalb, dass der 66-jährige Fahrer aus dem Landkreis Augsburg medizinische Probleme hatte und es deshalb zu dem Unfall kam. Der Mann war in Richtung Königsplatz unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen ein anderes Auto und dann gegen die Wand des Gebäudes prallte. Zeugen reanimierten den Mann, der auf der Intensivstation liegt. Die Verletzungen durch den Aufprall waren wohl nicht so gravierend, so die Polizei.

Die Scheiben und der Eingangsbereich der Bank wurden nicht beschädigt. Nach etwa zwei Stunden wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Erste Meldungen, wonach der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt sei, bestätigten sich laut Feuerwehr nicht. nos