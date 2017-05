2017-05-09 15:03:00.0

Augsburg Auto stößt mit voll besetzter Straßenbahn zusammen

Im Alten Postweg ist am Dienstagmorgen ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Tram war zu der Zeit voll besetzt.

Ein Auto ist am Dienstagmorgen im Augsburger Stadtteil Hochfeld mit einer voll besetzten Straßenbahn der Linie 3 zusammengestoßen. Der Unfall spielte sich nach Polizeiangaben gegen 7.55 Uhr ab. Den ersten Ermittlungen zufolge wollte eine 45-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes von einem Parkplatz nach links in den Alten Postweg abbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine Straßenbahn, die in die gleiche Richtung fuhr, und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Nach Angaben der Polizei wurde dabei allerdings kein Fahrgast verletzt. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Ihr Mercedes, der auf den Straßenbahnschienen liegen geblieben war, musste abgeschleppt werden. Es kam wegen des Unfalls zu Verzögerungen im Tramverkehr. jöh