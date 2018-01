2018-01-23 08:53:04.0

Augsburg Ost Autobahn 8 nach Unfall wieder frei

Auf der Autobahn 8 gab es in Höhe der Rastanlage an der Ausfahrt Augsburg Ost einen Unfall. Alle drei Spuren in Richtung Stuttgart waren über zwei Stunden gesperrt.

Lange Staus gab es nach einem Unfall auf der Autobahn 8. Foto: Norbert Staub

Nach Informationen der Polizei waren an dem Unfall, der sich gegen 8.30 Uhr ereignete, drei Fahrzeuge beteiligt: ein Auto, ein Laster und ein Auto mit Anhänger. Ursache für den Unfall war wohl ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Der Verkehr wurde über den Beschleunigungsstreifen der Rastanlage umgeleitet. Zur Schadenshöhe und zum genauen Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor. Der Verkehr staut sich auf einer Länge von bis zu sechs Kilometern. Die Bergungsarbeiten waren gegen 10.45 Uhr abgeschlossen. (nos)