Augsburg Autofahrer ärgern sich über gesperrte Parkplätze

Es ist ein ungewöhnlicher Ärger: Autofahrer beklagen freie Parkplätze in der Augsburger Altstadt. Warum sie die Stellplätze nicht nutzen dürfen. Von Michael Hörmann

Freie Parkplätze in der Altstadt sind begehrt, speziell bei Anwohnern. Seit einigen Tagen ärgern sich ortskundige Autofahrer jedoch über Parkplätze am Elias-Holl-Platz, die frei sind aber auch gesperrt. Ein gut 50 Meter langes Teilstück in der Sterngasse ist als absolute Halteverbotszone ausgewiesen. Abgestellt werden dürfen lediglich Baustellenfahrzeuge. Allerdings ruht der Betrieb an der Baustelle. Das heißt, es sind gar keine Baustellenfahrzeuge vor Ort. Die Parkplätze könnten also wieder von Anwohnern genutzt werden, gäbe es das Verbot nicht. Auf Anfrage erläutert das städtische Tiefbauamt die Gründe für die Sperrung der Parkplätze.

Keine Arbeiter zu sehen

Im Bereich der Sterngasse läuft seit Mitte November die Verlegung einer Stromleitung. Es handelt sich um eine Maßnahme der Stadtwerke Augsburg. Dass gegraben wurde, sieht man an der Absperrung des Baustellenbereichs vor einem Haus. Bauarbeiter sind derzeit nicht zu sehen. Wie es weiter heißt, sollen die Arbeiten bis 31. Januar abgeschlossen sein.

Dieter Linse vom Tiefbauamt geht davon aus, dass es aufgrund der Feiertage und der schlechten Witterung in der vergangenen Woche zu einer Unterbrechung der Arbeiten gekommen sei. Die Stadtwerke haben die Stadt darüber nicht näher informiert. Dass die Parkplätze kurzfristig freigegeben werden, sei jedoch nicht so einfach, sagt Linse: „Eine bestehende Baustellenbeschilderung wegen einer kurzen Baustellenunterbrechung komplett ab- und später wieder aufzubauen ist sehr teuer und verkehrsrechtlich auch nicht unproblematisch.“

Deswegen könne die Stadt die Bürger nur bitten, gerade in den Wintermonaten etwas Geduld aufzubringen. Der Druck auf alle am Bau Beteiligten wachse zunehmend, „sodass Baustellen mittlerweile auch über die Wintermonate geplant werden“, sagt Linse.