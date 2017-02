2017-02-03 19:02:00.0

Augsburg Autofahrer beleidigt Mutter mit Kind

Er fuhr beinahe eine Mutter und deren 13-jährige Tochter an – und beleidigt sie auch noch. Die Polizei sucht einen Autofahrer, der sich daneben benahm.

Er fuhr beinahe eine Mutter und deren 13-jährige Tochter an – und beleidigt sie dann auch noch. Die Polizei sucht einen Autofahrer, der sich am Donnerstagnachmittag in der Augsburger Innenstadt daneben benommen hat. Der Autofahrer fuhr laut Polizei gegen 15.20 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit aus aus dem Parkhaus der Viktoria-Passage heraus. Die Frau querte mit ihrer Tochter in diesem Moment die Ausfahrt entlang der Viktoriastraße. Nur durch einen Sprung konnten sich Mutter und Tochter noch in Sicherheit bringen.

Fahrer zeigt Mittelfinger

ANZEIGE

Der Fahrer stieg aus, beschimpfte die beiden und zeigte ihnen den Mittelfinder. Danach fuhr er mit hohem Tempo davon und musste vor einer roten Ampel mit quietschenden Reifen bremsen. Der Mann war mit einem weißen Audi mit Dachauer Kennzeichen unterwegs. Er ist laut Polizei etwa 50 Jahre alt, sprach bairischen Dialekt und trug einen Anzug. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jöh)