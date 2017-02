2017-02-22 17:36:00.0

Augsburg Autofahrer fährt Bub über den Fuß

Ein 13-jähriger Junge ist in Augsburg über die Straße gegangen. Er achtete auf den Verkehr - doch dann fuhr ihm ein Auto über den Fuß.

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag gegen 16.15 Uhr einem 13-jährigen Buben an der Kreuzung Reinöhl-/Landvogtstraße über den Fuß gefahren, so die Polizei. Laut Ermittlungen wollte der Bub die Reinöhlstraße auf Höhe der Kreuzung überqueren und schaute auf den dortigen Verkehr. Als er loslief, kam nach seiner Aussage ein Auto aus der Landvogtstraße mit offenbar höherer Geschwindigkeit und fuhr ihm über den rechten Fuß. Der Junge erlitt Prellungen.

Das Auto fuhr in unbekannte Richtung weiter. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (skro)