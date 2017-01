2017-01-12 12:43:00.0

Augsburg Autofahrer hantiert am Steuer mit Schusswaffe

Ein Autofahrer, der während der Fahrt mit einer Pistole herum hantierte, rief die Polizei auf den Plan. Bei ihm zu Hause klärte sich der Vorfall dann auf.

Es war kurz vor 16 Uhr am Mittwoch, als die Polizei alarmiert wurde: In der Innenstadt sei ein Autofahrer mit Beifahrerin unterwegs, der während der Fahrt mit einer Pistole herum hantiert. Mit Hilfe des Kennzeichens konnten die Beamten den Fahrer ermitteln. Sie fuhren zu ihm nach Hause.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Dort stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass die Beifahrerin des 57-Jährigen die Pistole - eine Schreckschusspistole der Marke Walther - am Vortag gekauft hatte. Sie habe ihm die Waffe im Auto während der Fahrt zur „Überprüfung“ gegeben. Beide haben laut Polizei aber keinen so genannten „kleinen“ Waffenschein; er ist für das Führen der Waffe in der Öffentlichkeit nötig. Daher wird gegen sie nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Polizei warnt

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Schusswaffen oder so genannte Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit zu führen. Da sogar Spielzeugwaffen zum Teil aus der Entfernung täuschend echt wirken, kann dies folgenschwere Einsätze nach sich ziehen und Polizei sowie Bürger unnötig gefährden. (AZ)