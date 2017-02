2017-02-10 12:28:00.0

Augsburg Autofahrer legt filmreifen Kettenunfall hin

Kurioser Unfall in Augsburg: Ein Autofahrer bleibt auf dem Gaspedal hängen, das Auto dreht sich unkontrolliert, ein Roller fliegt durch die Luft.

In Göggingen ereignete sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein ungewöhnlicher Unfall. Auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Miehle-Straße wollte laut Polizei ein 82-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke fahren. Nach Angaben der Beamten blieb er aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Gaspedal hängen und trat dieses komplett durch. Da das Lenkrad noch eingeschlagen war, begann sich das Fahrzeug mit „immenser Geschwindigkeit“ (Polizeibericht) zu drehen und sei ohne Kontrolle über den Parkplatz gedriftet.

„Irrfahrt“ endet an Baum

Laut Polizei rammte der Renault des 82-Jährigen einen Toyota und schleuderte anschließend auf eine weitere, durch einen Grünstreifen getrennte, Parkfläche. Dort stieß sein Auto mehrfach gegen einen Skoda Roomster. Der Renault schleuderte schließlich wieder über den Grünstreifen auf den ursprünglichen Parkplatz. Dort prallte er gegen einen abgestellten Roller. Der Roller wurde durch die Wucht des Aufpralls laut Polizeibericht etwa zehn Meter weit in eine angrenzende Wiese katapultiert. Die „Irrfahrt“ wurde letztlich durch einen vier Meter hohen Baum gestoppt, gegen den der Renault stieß. Der Baum wurde dadurch entwurzelt und gefällt.

Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Der gesamt Sachschaden wird jedoch auf rund 16000 Euro geschätzt. Am Renault und am Motorroller entstand Totalschaden. (AZ)