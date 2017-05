2017-05-28 18:54:00.0

Augsburg Autofahrerin ist mit drei Promille unterwegs

Autofahrer meldete der Polizei, dass ein Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs war. Wenig später stellte sich heraus, warum.

Das konnte einfach nicht gut gehen. Eine 51-jährige Frau fuhr am Samstag gegen 8.15 Uhr mit ihrem Pkw die Zugspitzstraße in nördliche Richtung. Nachfolgenden Pkw-Lenkern fiel auf, dass die Frau in starken „Schlangenlinien“ unterwegs war. Sie verständigten deshalb die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung hielt die Autofahrerin auf Höhe des Partnachwegs an. Schon bei der ersten Ansprache stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest.

Frau wollte weiterfahren

Auf Aufforderung stieg die Frau zunächst aus, wollte dann aber unvermittelt weiterfahren. Daraufhin musste die Autofahrerin festgehalten werden. Der Pkw der Autofahrerin wies frische Unfallschäden auf. Die Frau gab daraufhin angesprochen an, gegen einen Pfosten in ihrer Tiefgarage gefahren zu sein. Diese Angaben werden derzeit noch überprüft. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass die Frau mit über drei Promille unterwegs war. Neben einer Blutentnahme wurde auch der Führerschein der Dame sichergestellt. (möh)